Le vendite di portatili e tablet crescono del 30% in Europa per Covid-19

Secondo le prime stime e previsioni il blocco totale causato da coronavirus non creerà grandi problemi per il settore computer come invece sta accadendo per altri prodotti e settori: nel primo trimestre le vendite di portatili e tablet in Europa registrano un incremento di circa il 30% dovuto alla maggiore richiesta per il blocco da Covid-19.

L’ultimo report di IDC non indica numeri e percentuali, ma secondo la società di analisi e ricerche di mercato l’incremento delle vendite di portatili e tablet in emergenza Covid-19 in Europa è aumentato di circa un terzo, quindi con una percentuale approssimativa del 33%. A trainare la crescita il boom di richieste da parte di aziende, ma anche di utenti privati, lavoratori e studenti, che si sono attrezzati per poter lavorare e studiare da casa.

La crescita avrebbe potuto essere anche superiore perché i mancati rifornimenti e spedizioni dalla Cina hanno ridotto le consegne tra il 15-20%: il 90% dei portatili e dei tablet importati in Europa sono costruiti nel Paese del Dragone. In particolare il balzo nelle vendite di portatili e tablet è rilevata in Europa Centrale e dell’Est, man mano che gli stati mettevano in atto blocchi e restrizioni per Covid-19.

Difficilmente l’aumento della domanda rilevato nel primo trimestre proseguirà anche nel secondo trimestre. In Cina la maggior parte dei costruttori e assemblatori è tornata operativa, ma proseguiranno problemi per la catena di approvvigionamento e la logistica, dovuta anche alle chiusure dei confini degli stati europei. Per tutte queste ragioni si prevede che i tempi di consegna subiranno dei ritardi. Inoltre, man mano che le misure restrittive proseguono, molte società e privati preferiranno sospendere gli acquisti e conservare liquidità.

Come anticipato il nuovo report preliminare di IDC non indica numeri e percentuali, tantomeno suddivisi per costruttore. Per conoscere i dettagli occorre attendere nuovi report e, nel caso di Apple, la presentazione dei risultati trimestrali che saranno annunciati il 30 aprile: nel periodo in esame Cupertino ha lanciato sia i nuovi iPad Pro 2020 che MacBook Air 2020 con processori Intel di decima generazione, nuova tastiera con meccanismo a forbice, più spazio di archiviazione SSD a un prezzo leggermente ribassato.

