Apple addolcisce il blocco, gratis alcune serie e film su Apple TV+

Ai contenuti fruibili gratuitamente in questo momento di isolamento forzato si aggiungono alcuni film e serie TV normalmente disponibili solo tramite abbonamento al servizio di streaming di Cupertino: Apple infatti ha reso disponibili gratis alcune serie Apple TV+ e film ai propri utenti, senza bisogno di abbonarsi.

Basta avere una Apple TV oppure scaricare la relativa app Apple TV+ su iPhone o iPad per rilassarsi dal divano con alcuni contenuti in streaming normalmente fruibili solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento Apple TV+.

Nello specifico sono gratis le serie Apple TV+ Little America, Servant, For All Mankind e Dickinson, per quanto riguarda invece quelle destinate a un pubblico più giovane ci sono Snoopy in Space, Helpsters e Ghostwriter. Dei film invece al momento è possibile guardare in streaming senza abbonarsi soltanto The Elephant Queen.

Nel momento in cui si avvia l’app è sufficiente cliccare sulla nuova sezione Free for Everyone per poter accedere a tutti i contenuti offerti gratuitamente durante questo periodo di pandemia mondiale, tra cui figurano anche alcuni contenuti prodotti da HBO e Epix.

Restano per il momento fuori dall’offerta alcune serie molto pubblicizzate come The Morning Show e Mythic Quest, così come Raven’s Banquet. Ricordiamo infine che sebbene l’app Apple TV non sia ancora disponibile sui PC Windows e nei dispositivi Android, il servizio è fruibile da diverse TV Samsung, LG, su alcuni dispositivi Roku e sulla piattaforma Amazon Fire TV.

