LG alza l’asticella con i monitor LG UltraFine OLED Pro 2022

LG porta i pannelli OLED anche nei nuovi monitor professionali LG UltraFine OLED Pro 2022 con i modelli 32BP95E e 27BP95E. Trasferendo i vantaggi dei pixel auto-illuminati dell’OLED al desktop, i monitor forniscono una riproduzione accurata dei colori e le prestazioni elevate per HDR e SDR richieste dai professionisti degli effetti visivi, dagli editor video e dagli altri ruoli dell’industria creativa.

I nuovi modelli OLED Pro da 32 e 27 pollici di LG offrono schermi con risoluzione 4K UHD da 3.840 x 2.160 pixel, con un rapporto di contrasto 1.000.000:1 e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, che li rende adatti anche ai progetti digitali più complessi. Entrambi i nuovi schermi offrono un controllo indipendente dei pixel garantendo massima fedeltà dei colori e contrasto elevato e, poiché i display OLED non richiedono la retroilluminazione, i nuovi monitor UltraFine sono privi del fastidioso effetto alone, o blooming, comune a molti display LCD.

Per garantire che questi modelli offrano i colori necessari per lavorare in condizioni ottimali, entrambi i monitor OLED Pro sono dotati di sensori di auto-calibrazione e di alette paraluce removibili. Se utilizzato con il software gratuito LG Calibration Studio, il sensore di calibrazione misura la luce emessa dal display in momenti predeterminati dall’utente e applica automaticamente le regolazioni necessarie per mantenere un alto grado di precisione e coerenza del colore.

Inoltre, per una maggior accuratezza del colore e dell’immagine, il paraluce può essere fissato al monitor per evitare riflessi e bagliori provenienti da fonti di luce esterne. Entrambi i dispositivi UltraFine OLED Pro, grazie al loro peso contenuto, possono essere spostati facilmente tra le diverse stanze e scrivanie. Il supporto incluso si attacca saldamente alla parte posteriore del display con un semplice meccanismo one-click e offre la possibilità di regolare l’altezza, il perno e l’inclinazione senza sacrificare stabilità o design.

«Progettati pensando ai professionisti della creatività, i nostri nuovi monitor UltraFine OLED Pro offrono un’eccellente precisione visiva con una straordinaria qualità dell’immagine auto-illuminata e una calibrazione affidabile» dichiara Seo Young-jae, senior vice president e responsabile della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company. «L’incredibile precisione, l’ampia gamma di colori e la capacità di riprodurre fedelmente i contenuti HDR e SDR rendono questi display premium ideali per i professionisti che lavorano nei settori del cinema e dei media digitali».

I nuovi monitor LG UltraFine OLED Pro 2022 saranno disponibili nei mercati chiave di tutto il mondo a partire dal mese prossimo.

