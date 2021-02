Lenovo S2 lo smartwatch che strizza l’occhio a Apple Watch ma costa solo 23 euro

Offerta da non perdere quella dedicata allo smartwatch Lenovo S2, dallo stile simile a quello di Apple Watch ma dal prezzo popolare: solo 23 euro grazie al coupon LENOVOS2.

Funzionalità di punta di questo Lenovo S2 sono prima di tutto quelle dedicate alla salute: traccia il battito cardiaco 24 ore su 24 ed offre allo stesso tempo l’ormai immancabile analisi del sonno, funzionalità garantite da una batteria da 180 mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia in stand by.

A questo si aggiungono le funzionalità dedicate alle attività sportive, con il tracking della camminata e di sport come corsa, ciclismo, badminton, pallacanestro, calcio e nuoto, quest’ultima garantita dallo standard di impermeabilità IP68.

Dotato di display da 1,4 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel, include anche altre opzioni quali cronometro, allarme, calendario, promemoria per la sedentarietà, la funzione per comandare la fotocamera, e la funziona per ritrovarlo nel caso in cui lo si smarrisca.

In vendita con finitura in nero o in oro Lenovo S2 si acquista a circa 23 euro cliccando su questo link diretto e applicando il coupon LENOVOS2.

