Dacia Sandero sfida la regina Tesla Model S

Salvo sorprese di fine anno, sembra che Tesla sia destinata a perdere uno scettro importante, quello di auto più venduta: Model Y, infatti, sembra destinata a cedere il passo come veicolo più venduto in Europa per il 2024 in favore della Dacia Sandero. A benzina.

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, la Dacia Sandero ha preso il comando grazie ai numeri registrati a novembre e al totale delle vendite degli undici mesi precedenti.

Basandosi sui dati preliminari di Dataforce, la Sandero ha venduto 21.506 unità a novembre, superando il suo concorrente più vicino, la Volkswagen Tiguan, ferma a 18.618 unità. I dati coprono il 97% delle vendite nei mercati dell’Unione Europea, EFTA e Regno Unito, con i numeri di Ungheria, Portogallo e Slovacchia ancora da confermare.

Tesla Model Y solo sesta

Se si guardano i dati fino a novembre, la Tesla Model Y si posiziona al sesto posto con 181.781 unità vendute, rimanendo distante circa 65.000 vendite dalla Sandero. Si tratta di un divario troppo consistente per credere che possa essere colmato negli ultimi trenta giorni dell’anno.

Tuttavia, Tesla è nota per le sue strategie aggressive di fine anno, come ad esempio, offrendo Supercharging gratuito per un anno ai clienti europei che acquistano una Model Y entro il 31 dicembre.

Se i dati dovessero confermarsi per fine anno, segnerebbero un grande downgrade per l’auto che l’anno scorso era riuscita a conquistare il titolo di auto più venduta in Europa, diventando la prima vettura elettrica della storia a raggiungere questo traguardo.

Evidentemente, il costo contenuto della Sandero, proposta a una media di 12 mila euro nel territorio europeo, ha fatto spostare gli equilibri, premiando proprio quest’ultima, a discapito di altri modelli più costosi.

Nel 2025 sono attesi altri modelli elettrici dal prezzo più abbordabile, anche con uno o due modelli Tesla.