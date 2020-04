Sfondi personalizzati sulle videochiamate, in regalo quelli a tema Harry Potter

Aggiungete un pizzico di magia alle vostre videochiamate con i nuovi sfondi a tema realizzati dal Wizarding World. Le immagini, alcune su misura delle quattro case di Hogwarts ed altre che invece permetteranno di mettervi alle spalle alcuni degli scenari iconici della saga, si possono scaricare gratuitamente e sono state disegnate proprio per questo motivo.

Datosi che la quarantena ci impone l’isolamento forzato e sempre più spesso le videochiamate risultano la soluzione più gettonata per entrare virtualmente nelle case degli altri, perché non farlo portandoli nel mondo magico ideato dalla geniale mente di J.K.Rowling?

Gli sfondi sono al momento dieci in tutto, come dicevamo uno per ciascuna casa di Hogwarts – Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde – e gli altri sei che vanno dall’aula di Pozioni al negozio di bacchette di Olivander, alla capanna di Hagrid fino al più attraente castello di Hogwarts.

Le app per le videochiamate che consentono di sostituire lo sfondo reale con un’immagine personalizzata attualmente sono Zoom, Microsoft Teams e da pochi giorni anche Skype (basta andare su Impostazioni > Audio e video e selezionare l’immagine di background desiderata).

Queste immagini possono chiaramente essere utilizzate anche come normale sfondo per il computer, lo smartphone e il tablet, ma come dicevamo lo scopo per cui nascono è quello di permettervi di nascondere la libreria disordinata o la discutibile serie di poster che avete alle spalle.

«Per un effetto migliore» scherzano quelli del Wizarding World nella pagina dalla quale è possibile sfogliare e scaricare gli sfondi «Potete travestirvi da maghi oppure, nel caso scegliate l’aula di Pozioni, basta che non vi laviate i capelli per un po’ ed entrare così perfettamente nella parte di Severus Piton».