Lettore di schede SD e microSD per dispositivi USB-C in sconto a soli 9,99 euro

I fotografi che lavorano con smartphone, tablet e computer di nuova generazione dotati di presa USB-C ma anche chi ha bisogno di un lettore di schede SD e microSD compatibile con questa nuova tipologia di porte troveranno grandi benefici utilizzando l’adattatore di Aukey, che adesso è perfino in sconto con un codice a soli 9,99 euro.

Si tratta infatti di un piccolo ma praticissimo accessorio che consente di collegare una scheda SD e una scheda microSD ad una presa USB-C, garantendo così la lettura e la scrittura dei dati da entrambe le parti. In questo modo se sono state appena scattate alcune fotografie con la reflex si potranno scaricare in un attimo sul cellulare o sul tablet e ritoccarle sul momento oppure, una volta trovato un posto tranquillo, si potranno scaricare direttamente sul computer portatile.

Allo stesso modo si potrà usare per trasferire musica o video dal computer alla scheda microSD da inserire sullo smartphone per avere le distrazioni necessarie per superare alla leggera un lungo viaggio in treno, o magari si può utilizzare per scaricare tutte le foto scattate con il cellulare sul computer.

Le vie di utilizzo sono molteplici e l’adattatore da SD/microSD a USB-C 3.1 di Aukey è un buon alleato perché oltre ad essere piccolo e compatto, è anche ben costruito: lo chassis esterno è infatti realizzato in alluminio, che aggiunge robustezza e durabilità nel tempo. Questo accessorio supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, che è praticamente dieci volte più veloce rispetto al più comune USB 2.0 e non è richiesta l’installazione di alcun driver: si tratta di una periferica Plug & Play ed è perciò sufficiente collegarla per cominciare ad utilizzarla fin da subito.

Funziona con i nuovi iPad Pro con USB-C, con le ultime generazioni di MacBook 12’’, Pro 13’’ e 15’’ ma anche con i computer Dell XPS 13/15, i Google Pixelbook, Huawei MateBook oppure gli smartphone Huawei Mate10/P20, Samsung S8, S9 e tutti gli altri dispositivi dotati di presa USB-C che supportano il trasferimento dati via OTG.

Normalmente costa 15 euro ma come dicevamo al momento è possibile pagarlo soltanto 9,99 euro: è sufficiente inserire il codice NVRWVUMF nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 20 aprile.