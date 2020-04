Nuovi schemi iPhone 12 svelano come Apple rimpicciolisce il notch

Mentre alcuni attendono speranzosi la rimozione completa dell’intaglio nello schermo degli iPhone, altri più realisticamente prevedevano una riduzione delle dimensioni: ora nuovi schemi iPhone 12 non solo mostrano un notch molto più piccolo, ma anche la disposizione di tutte le componenti e dei sensori, svelando così l’ingegnosa soluzione di Apple per raggiungere questo obiettivo.

Negli scorsi mesi sono apparse più volte anticipazioni che puntavano a un notch più piccolo nei nuovi iPhone 2020 in arrivo questo autunno, ma finora i dettagli erano in contrasto tra loro e sopratutto nessuno era stato in grado di spiegare come gli ingegneri avrebbero ottenuto questo risultato. Vagamente alcuni puntavano alla miniaturizzazione delle componenti di Face ID, altri invece all’integrazione delle funzioni di diverse componenti e sensori impiegati fin da iPhone X, riunite in un solo elemento.

Invece nei nuovi schemi iPhone 12 il notch è mostrato molto più compatto e ridotto in larghezza semplicemente perché gli ingegneri Apple sembra sposteranno l’altoparlante superiore integrandolo dentro alla cornice del display.

Finora infatti in tutti gli iPhone top di gamma, da iPhone X in poi fino agli iPhone 2019, lo speaker si trova posizionato al centro del notch, incrementando così lo spazio occupato in larghezza. Se i nuovi schemi di iPhone 12 con notch più compatto pubblicati dal leaker Jon Posser saranno confermati, lo speaker verrà semplicemente postato leggermente più in alto, integrato nel bordo superiore, mentre nel notch continueranno ad essere ospitati tutti gli altri sensori. Come mostra lo schema tecnico che riportiamo in questo articolo, nell’intaglio del display troveranno spazio: camera a infrarossi, illuminatore, sensore di prossimità, proiettore di punti, fotocamera frontale e sensore di luce ambientale. Lo speaker invece si trova poco sopra il notch, integrato nel bordo del display.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2020, il terminale economico appena presentato e in arrivo venerdì 24 aprile, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.