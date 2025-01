Con LG Kinetic LED i grandi schermi per eventi prendono vita - macitynet.it

Pubblicità

LG Electronics (LG) ha sorpreso i visitatori del proprio stand all’edizione 2025 del CES di Las Vegas (svoltosi dal 7-10 gennaio 2025) con un’installazione che ha avuto per protagonista LG Kinetic LED, display indoor composto da mattonelle LED in grado di muoversi in sincronia con immagini e suoni.

L’imponente installazione di forma semicircolare creata all’ingresso dello stand del produttore – 10,5 metri di larghezza per 5,2 metri di altezza – è presentata come una via di mezzo tra una meraviglia tecnologica e un’opera d’arte. LG Kinetic LED supera il concetto di display tradizionale; il movimento sincronizzato dello schermo crea rappresentazioni tridimensionali ideali per numerose applicazioni.

Il costruttore lo indica come consigliato in diversi ambiti, dalla riproduzione di contenuti pubblicitari e informativi all’interno di contesti come centri commerciali, fino ai contenuti corporate nelle lobby aziendali o nei contesti fieristici. Ancora, dalla riproduzione di contenuti artistici nelle gallerie d’arte oppure nelle mostre, per arrivare alla visualizzazione di contenuti creativi durante i concerti.

Il produttore ha fatto sapere che la soluzione tecnologica in questione è disponibile anche in Italia per creare progetti personalizzati di forte impatto visivo. La soluzione utilizza mattonelle LED con un pixel pitch di 1.9mm, luminosità 800 nit e contrasto 5.000:1. Ogni mattonella ha una dimensione di 250 mm x 250 mm, con una risoluzione grafica di 128 x 128 pixel.

La tecnologia Kinetic LED di LG può essere personalizzata sia a livello hardware, grazie al suo design modulare che permette di realizzare un design su misura, sia in termini di contenuti, adattando al movimento cinetico una media art immersiva.

Il processo di personalizzazione, installazione e manutenzione è curato dal produttore e da suoi partner per garantire risultati in in grado di regalare allo spettatore il livello di immersività e coinvolgimento richiesto.

