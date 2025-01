Final Audio ZE2000, qualità audio giapponese in stile origami

Pubblicità

Final Audio, specializzata nella produzione di cuffie di alta qualità sin dagli anni ’70, ha presentato i nuovi auricolari in-ear wireless ZE2000. Indicati come “progettati per distinguersi”, gli ZE2000 si ispirano all’arte giapponese dell’origami ereditando forme spigolose, angoli vivi e dettagli unici.

La custodia invece, compatta e di forma allungata, è indicata come pratica e facile da trasportare. Il cuore delle ZE2000 è il driver F-Core Wireless da 6 mm, indicato come progettato per ridurre la distorsione e garantire una qualità audio simile a quella dei migliori auricolari cablati.

Grazie al sistema a bassa distorsione con smorzamento F-LINK Damping, il produttore promette un suono “ricco, dettagliato e ben bilanciato”. Dal punto di vista del comfort, tre punti di contatto promettono “un’aderenza stabile” senza pressione sul canale auricolare. Nella confezione sono inclusi cinque coppie di gommini intercambiabili che promettono l’isolamento acustico ottimale e vestibilità personalizzata.

I controlli touch permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e gli assistenti vocali (Siri/Google) con semplicità. Dotate di Bluetooth 5.2 e compatibilità con i principali codec, tra cui SBC, AAC e aptX anche Adaptive, le Final Audio ZE2000 promettono connessioni stabili e audio in alta risoluzione fino a 48kHz/24bit in abbinanento a iPhone e Android.

L’autonomia massima di 7 ore consente un ascolto pressoché ininterrotto e la custodia, dotata di batteria integrata, è indicata come in grado di offrire quattro ricariche complete. Si arriva così a un’autonomia complessiva di ben 35 ore, più che sufficienti anche per affrontare anche viaggi e trasferte impegnativi.

Con un grado di protezione IPX4, gli auricolari sono resistenti all’acqua: schizzi e sudore non sono un problema, anche sotto la pioggia è possibile ascoltare brani musicali o effettuare chiamate. Gli auricolari Final Audio ZE2000 sono distribuiti in Italia da Audiogamma e disponibili in due finiture, Matte Black e Ash Grey, ad un prezzo di 149 euro.

