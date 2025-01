vivo X200 Pro, lo smartphone che vuole rivoluzionare la fotografia mobile

Pubblicità

Arriva in Italia l’ultima fatica di vivo, che introduce sul mercato il nuovo X200 Pro. Lo smartphone, nemmeno a dirlo, punta molto sulle sue capacità fotografiche e sulle prestazioni elevate.

Anche in questo caso non manca la collaborazione con ZEISS, grazie alla quale il vivo X200 Pro combina tecnologie avanzate di imaging con un hardware potente, ponendo nuovi standard nel settore fotografico dei dispositivi mobili.

Tra le sue principali caratteristiche, vivo X200 Pro è dotato di una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Il sensore principale, invece, è sviluppato con Sony, e ha una dimensione di 1/1,28 pollici e utilizza un processo produttivo a 22 nm.

Anche il teleobiettivo da 200 MP, spiega la società, consente scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo modalità avanzate come HyperZoom, Macro e Ritratto, ideali per molteplici contesti fotografici.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca, il vivo X200 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400, supportato dal chip di imaging V3+. La GPU a 12 core e assicura un’esperienza fluida anche per i giocatori mobili.

Quanto all’autonomia, invece, il terminale ne monta una da 6000mAh, che garantisce autonomia per tutto il giorno, con supporto per la ricarica rapida da 90W via cavo e da 30W in modalità wireless.

Sul frontale svetta, invece, un display AMOLED da 6.78 pollici, con risoluzione 2800×1260 e una densità di 452 Pixel Per Pollice. Quanto ala luminosità di questo pannello, si raggiungono i 4500 nit di massima, mentre la tecnologia UltraMotion Dynamic Frame Rate consente una fluidità ottimale. ciliegina sulla torta è anche la certificazione ZEISS Master Color Display, che assicura una resa cromatica fedele.

Lo smartphone è equipaggiato con il sistema operativo FunTouch OS 15, con una nuova interfaccia utente con animazioni aggiornate e funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui strumenti avanzati di editing e ricerca delle immagini.

Prezzi e disponibilità

Il vivo X200 Pro è disponibile in Italia da oggi 21 gennaio con un prezzo di 1299 euro. In occasione del lancio, sarà incluso un caricatore vivo FlashCharge da 90W fino ad esaurimento scorte.