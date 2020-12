Auricolari Xiaomi Redmi Airdots S a solo 16,99 euro su eBay con codice sconto

Continuano le offerte eBay con sconti fino a 50 euro su tanti prodotti Xiaomi. Si tratta di una occasione da non perdere per fare i regali di Natale, sicuramente risparmiando, ma non in qualità. Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari True Wireless, ecco Xiaomi Redmi Airdots S, che si acquistano a 16,99 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Xiaomi Redmi Airdots S è la versione nuova versione delle popolari cuffie true Xiaomi Redmi Airdots che le migliora in termini di abbinamento. Nel caso delle Redmi AirDots S entrambi gli auricolari sono contemporaneamente connessi al telefono, rendendo la connessione più stabile ed efficiente. Inoltre non manca una nuova modalità di riproduzione a bassa latenza, che può essere attivata premendo tre volte un pulsante sull’auricolare.

Inoltre le Xiaomi Redmi AirDots S includono un nuovo chip Bluetooth 5.0 e con una capacità di trasmissione dei dati doppia rispetto a quella della generazione precedente di Redmi AirDots.

Per il resto le caratteristiche non cambiano: sono presenti due driver da 7.2mm con tecnologia DSP di riduzione del rumore attiva, batteria da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto continuato che diventano 12 grazie alla batteria da 300 mAh integrata nella custodia, in cui riporle per la ricarica e che permetterà in totale di utilizzare le Xiaomi Redmi Airdots per 12 ore circa.La Xiaomi Redmi Airdots S si acquistano al prezzo di soli 16,99 euro su eBay, grazie al codice sconto PITMIXMAS2020 da inserire nel carrello.

