Sony a6700 è la mirrorless APS-C con Video 4K e riconoscimento II dei soggetti

Sony ha annunciato il lancio della nuova fotocamera mirrorless APS-C, la “a6700”, che unisce le avanzate funzionalità foto e video delle più recenti fotocamere full-frame della linea Alpha e Cinema Line con il design compatto e leggero della serie a6000.

La fotocamera a6700 vanta un sensore d’immagine CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 26,0 megapixel effettivi, abbinato al processore BIONZ XR di Sony.

Una delle caratteristiche principali della a6700 è la registrazione video in 4K ad alta risoluzione fino a 120 fps. Grazie ai 14+ stop di gamma dinamica, la fotocamera è in grado di catturare ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità o avverse, oltre ad essere dotata del profilo immagine S-Cinetone presente sui modelli della serie professionale Cinema Line di Sony, che assicura immagini di qualità cinematografica senza bisogno di color grading e una riproduzione precisa dei toni della pelle.

Una delle caratteristiche più innovative della a6700 è il sistema di riconoscimento dei soggetti grazie all’intelligenza artificiale, mentre il sensore di immagine CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 26,0 megapixel, insieme al processore BIONZ XR, garantisce immagini di qualità. La gamma di sensibilità ISO standard va da 100 a 32000, sia per le foto che per i video, garantendo elevata sensibilità e bassi livelli di rumore.

Grazie all’unità di elaborazione basata su IA, ereditata dal modello a7R V, la fotocamera offre l’AF (autofocus) con riconoscimento in tempo reale. Oltre al riconoscimento di persone e animali della serie a6000, questa funzione è in grado di individuare accuratamente soggetti diversi, tra cui persone, animali, uccelli, insetti, auto/treni e aerei.

In combinazione con il nuovo obiettivo FE 70-200mm F4 G OSS II, la fotocamera offre lunghezze focali comprese tra 105 e 300 mm, equivalenti al formato full-frame da 35 mm. Ancora, la fotocamera a6700 supporta la registrazione in formato 4K a 120 fps e, sfruttando una quantità di dati equivalente al 6K, realizza video di qualità superiore.

La fotocamera a6700 si distingue anche per la sua facilità d’uso e connettività. Propone un design compatto (circa 12 cm × 7 cm × 8 cm; peso di circa 493 grammi) che la rende facilmente trasportabile. È dotata di uno schermo LCD touch orientabile in più direzioni e di un menu touch moderno e di facile utilizzo. Dispone anche di una ghiera anteriore personalizzabile e di una ghiera per passare facilmente da una modalità all’altra (fotografia, video e S&Q). Integra un sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi che compensa fino a 5,0 stop sulla velocità di otturazione per le fotografie e la modalità Active Mode per filmati stabili.

Per quanto riguarda la connettività, la fotocamera supporta l’applicazione Creators’ App per caricare facilmente foto e video su servizi di cloud storage.

La nuova fotocamera a6700 sarà disponibili presso vari rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa a partire da fine luglio.

Per tutti gli articoli che parlano di Sony il link da seguire è questo.