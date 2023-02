L’hub USB-C di Ugreen 7-in-1 è scontato del 40%

Per espandere le porte di un computer portatile, un tablet o uno smartphone con presa USB-C, vi basta un accessorio come l’hub 7-in-1 di Ugreen che al momento, grazie ad un’offerta online, potete comprare per 34,99 €.

Si tratta di un accessorio compatto e portatile che si collega alla presa USB-C e in un sol colpo gliene aggiunge altre sei pur lasciandola libera. Questo perché include una settima presa che è appunto una USB-C passante che supporta la tecnologia Power Delivery fino a 100 Watt (95 Watt effettivi), quindi la si può usare anche per ricaricare il dispositivo stesso passando attraverso l’hub.

Ciò significa che anche i vecchi MacBook, quelli dotati di una sola porta USB-C, non restano senza energia qualora vi si dovesse collegare questo hub, che nel frattempo permette di collegare altri sei accessori. In questo modo lo si può utilizzare come accessori fisso per alimentare e ricaricare la macchina mentre, contemporaneamente, vi si abilita il collegamento di periferiche e dischi esterni.

Le altre sei porte che infatti aggiunge sono: una HDMI con supporto alla risoluzione 4K a 60 Hz, utile quindi per collegare un monitor esterno anche in altissima risoluzione; una presa Ethernet RJ45 per il collegamento cablato a internet e un traffico di rete fino a 1 Gbps; due porte USB-A 3.0 che si possono usare sia per il collegamento di dischi e memorie esterne, sia per mouse, tastiera e altre periferiche dotate di cavo; uno slot SD e uno per le schede microSD con supporto scambio dati fino a 5 Gbps.

La promozione

Questo hub USB-C di Ugreen normalmente costa 57,99 € ma con lo sconto attuale risparmiate il 40%, pagandolo 34,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.