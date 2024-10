L’intelligenza artificiale può essere la nuova rivoluzione industriale

Pubblicità

Ok, se non avete vissuto chiusi in casa dal tempo del lockdown senza televisione o internet, ne avete sentito parlare: l’intelligenza artificiale Nel vasto panorama dell’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale sta emergendo come protagonista indiscussa, catalizzando l’attenzione di investitori, imprenditori e visionari di ogni sorta.

Paragonata per portata e impatto potenziale all’avvento della macchina a vapore o alla diffusione del web, l’AI promette di rivoluzionare radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Tuttavia, dietro le luci della ribalta e i titoli roboanti, si celano dinamiche complesse e interconnesse che meritano un’analisi più approfondita.

Come siamo arrivati fin qui

La digitalizzazione pervasiva degli ultimi decenni ha preparato il terreno fertile su cui l’AI sta attecchendo con vigore. Dal tramonto dei supporti fisici in favore dello streaming, all’adozione massiccia dei pagamenti digitali, fino alla progressiva smaterializzazione di prodotti e servizi, stiamo assistendo a una transizione epocale verso un mondo sempre più virtuale e interconnesso.

Questo processo non solo genera una mole impressionante di dati (linfa vitale per i sistemi di intelligenza artificiale) ma crea anche le condizioni ideali per l’implementazione di soluzioni AI in ogni ambito della nostra vita quotidiana.

Un solo esempio, che fino a tre-quattro anni fa era considerato il fenomeno del secolo e la cosa più importante (c’è anche chi ha detto “la statistica è diventata sexy”) Il fenomeno dei big data, intimamente legato alla digitalizzazione, non era fine a se stesso. Invece, serviva adesso, è un precursore, una condizione necessaria ma non sufficiente. I big data stanno giocando un ruolo cruciale nell’ascesa dell’AI.

L’ubiquità di sensori, la diffusione capillare di processi digitali e l’esplosione dei social media hanno creato un ecosistema in cui le informazioni fluiscono in tempo reale, in quantità e qualità mai viste prima. Questa ricchezza di dati non solo alimenta lo sviluppo di sistemi AI sempre più sofisticati, ma ne amplifica anche l’efficacia e la precisione, aprendo la strada ad applicazioni un tempo considerate fantascientifiche.

Accelerazioni costanti

Sul fronte tecnologico, la legge di Moore (quella che dice che la potenza aumenta il consumo diminuisce insieme alle dimensioni in modo regolare) continua a spingere i confini del possibile, moltiplicando le capacità computazionali a ritmi vertiginosi. Questo progresso esponenziale nelle prestazioni hardware si traduce direttamente in sistemi AI più potenti, versatili e capaci di affrontare sfide sempre più complesse.

Gli esperti lo definiscono un circolo virtuoso in cui ogni avanzamento tecnologico apre nuove possibilità per l’intelligenza artificiale, che a sua volta stimola ulteriori innovazioni hardware. In pratica sta portando montagne di soldi nelle tasche di Nvidia, l’unica azienda di chip che sta capitalizzando questo boom.

Perché girano soldi, tanti soldi. L’entusiasmo per le potenzialità dell’AI si riflette in un flusso di investimenti senza precedenti. Analisti e società di consulenza prevedono una crescita esplosiva del mercato dell’AI generativa, con stime di Bloomberg Intelligence che parlano di un volume d’affari di oltre 1.300 miliardi di dollari entro il 2032.

Cifre che fanno impallidire l’attuale mercato del software e che stanno ridisegnando gli equilibri economici e geopolitici su scala globale. Governi, corporation e startup si contendono talenti e risorse in quella che si preannuncia come la nuova corsa all’oro del XXI secolo. E sappiamo come vanno a finire le corse all’oro: a fare i soldi sono quelli che vendono picconi e carriole, non quelli che vanno a scavare. Tranne uno (Sam Altman?) o due al massimo.

Il ciclo dell’hype

Tuttavia, come ogni rivoluzione tecnologica che si rispetti, anche l’ascesa dell’AI segue le dinamiche dell’hype cycle teorizzato dalla società di analisi Gartner, alcuni anni fa. Dopo una fase iniziale di interesse crescente, stiamo probabilmente attraversando il picco delle aspettative esagerate, dove le promesse futuristiche si scontrano con le limitazioni del presente.

È lecito aspettarsi che a questa fase seguirà un periodo di disillusione, quando alcune applicazioni si riveleranno premature o irrealizzabili. Solo superando questo crollo delle aspettative, un inverno nel quale tutto viene congelato e abbandonato, l’AI potrà consolidarsi come tecnologia matura e veramente rivoluzionaria.

In questo contesto di entusiasmo febbrile, sarebbe fondamentale mantenere una prospettiva equilibrata, da adulti. La cosa non succede però per via dell’avidità, che è il motore che fa partire questo genere di meccanismi: il libero mercato incentiva la corsa sfrenata e si partecipa un po’ per dabbenaggine ma soprattutto perché si spera di beccare una fetta della torta prima che arrivino gli adulti e portino via tutto. Praticamente: “Prendi i soldi e scappa”, come diceva Woody Allen.

Critica della ragion artificiale

Se da un lato le potenzialità dell’AI sono indiscutibili, dall’altro non mancano le voci critiche (poche) che mettono in guardia da un’eccessiva fiducia in tecnologie ancora acerbe. La storia dell’innovazione è costellata di false partenze e promesse non mantenute, e sarebbe ingenuo pensare che l’AI sia immune da questi rischi.

Le sfide da affrontare sono molteplici e complesse. Questioni etiche legate alla privacy e all’utilizzo dei dati personali, il rischio di bias algoritmici che perpetuano o amplificano disuguaglianze esistenti, l’impatto sul mercato del lavoro e la necessità di riqualificare intere categorie professionali, sono solo alcune delle problematiche che accompagnano l’avanzata dell’AI. Ignorare questi aspetti in nome del progresso tecnologico potrebbe rivelarsi miope e controproducente nel lungo periodo.

Il rischio di perdere il treno

D’altra parte, sottovalutare l’importanza dell’AI e il suo potenziale trasformativo potrebbe essere un errore altrettanto grave. Le aziende e le nazioni che sapranno integrare efficacemente l’intelligenza artificiale nei loro processi e strategie si troveranno con un vantaggio competitivo significativo. L’AI non è solo una tecnologia, ma un nuovo paradigma che richiede un ripensamento radicale di modelli di business, strutture organizzative e approcci alla risoluzione dei problemi.

In conclusione, l’intelligenza artificiale si trova ad un bivio cruciale. Le premesse per una rivoluzione epocale ci sono tutte, ma il percorso che ci attende è tutt’altro che lineare. Serviranno visione, pragmatismo e un approccio equilibrato per navigare le acque tumultuose di questa transizione tecnologica. Ancora non abbiamo la più pallida idea di come andrà a finire. Mancano proprio le coordinate, se non alcune euristiche dettate dall’esperienza che vengono messe in discussione come sempre in questi casi sull’assunto che “è tutto diverso questa volta”, vero campanello dall’arme delle truffe e delle bolle speculative.

Solo il tempo dirà se l’AI manterrà le sue promesse o si rivelerà l’ennesima bolla speculativa. Una cosa è certa: che sia rivoluzione o illusione, l’intelligenza artificiale sta già plasmando il nostro futuro, e ignorarla non è un’opzione. Magari anche solo per difendersi.

