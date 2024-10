Samsung Galaxy S24 Ultra solo 769 euro

Pubblicità Il più potente della linea Samsung Galaxy S24 è in sconto su Amazon a solo 769 euro. Per pagarlo così poco si deve approfittare dello sconto Amazon e del rimborso di una operazione Samsung. Non ha di certo bisogno di presentazioni, Galaxy S24 Ultra è il modello più performante dell’ultima linea di smartphone Samsung, dotato di intelligenza artificiale. Nella confezione, elemento non da poco, è presente anche il caricabatterie Samsung da 25W, per sfruttare la ricarica rapida. Tra le principali funzionalità di questo dispositivo vi è sicuramente l’intelligenza artificiale Grazie al supporto AI è possibile, ad esempio, modificare le foto come un professionista, sfruttando la funzione con Edit Suggestion. Ed ancora, sempre grazie al supporto dell’AI è possibile ottenere traduzioni in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, prendere appunti con S Pen e lasciare che l’Assistente li organizzi in un riassunto ordinato. Galaxy S24 Ultra propone uno chassis in titanio, dunque molto resistente ai graffi, mentre sul frontale è presente il betro Corning Gorilla Armor. Non manca neppure la certificazione IP686. Naturalmente, il meglio di sé lo da nel reparto multimediale, permettendo di scattare foto dettagliate fino a 200MP. si tratta di uno dei camera phone più performanti presenti ad oggi sul mercato, anche grazie al motore ProVisual che assicura dettagli nitidi nelle foto notturne. Offre anche supporto allo Space Zoom e al Teleobiettivo con OIS più ampio. Il terminale al suo interno è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, mentre l’ampio schermo da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e luminosità da 2600 nit completa una scheda tecnica certamente al top. Al momento su Amazon viene proposto con uno sconto complessivo sul prezzo di listino di 730 euro. Costerebbe 1499 €. Amazon lo sconta al prezzo più basso del mercato a 1069 €. Il resto lo fa i cashback di Samsung, pari a 300€. Click qui per comprare Sto caricando altre schede...

