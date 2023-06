L’irrigatore smart Gardena si controlla da iPhone via Bluetooth

Se avete sempre desiderato avere un giardiniere, affidandovi al sistema Smart di Gardena potrete quantomeno relegare alle macchine la gestione dell’irrigazione: con questo piccolo strumento potrete infatti avere il prato sempre verde e non dovrete più temere che le vostre piante periscano per il gran caldo mentre siete fuori casa per una vacanza.

L’impianto è piuttosto compatto (misura all’incirca 16 centimetri per lato e pesa complessivamente 700 grammi) e si va ad interporre tra il rubinetto e il tubo per l’irrigazione in modo da controllare il flusso dell’acqua. Si tratta sostanzialmente di una valvola Smart che si può controllare a distanza o la cui apertura e chiusura si può perfino programmare in momenti specifici della giornata o dell’anno, in modo da non doversi più ricordare di annaffiare piante e prato.

Il sistema è alimentato da una batteria (non in dotazione) e incorpora alcuni indicatori LED per conoscere a colpo d’occhio il livello di segnale del Bluetooth, della batteria e lo stato di irrigazione (attiva oppure no).

La gestione manuale è sempre possibile pigiando semplicemente il pulsante che apre il rubinetto in modo da avere l’accesso diretto all’acqua alla bisogna, ma il vero vantaggio come dicevamo è la possibilità di controllare l’irrigazione dal telefonino o magari programmarla per non doverci pensare proprio più.

Il collegamento col telefono avviene tramite Bluetooth LE 4.0, perciò si è vincolati ai dieci metri di distanza tra irrigatore smart e cellulare, che diventa di fatto un vero e proprio telecomando; tuttavia dall’app come dicevamo è anche possibile impostare fino a 6 programmi in modo da automatizzare l’irrigazione di giardini e balconi in particolari momenti della stagione o della giornata.

La gestione è affidata all’app Gardena, che è gratuita ed è disponibile su App Store per iPhone a partire da iOS 12 e sul Play Store per i dispositivi Android con versione 5.0 o successive.

Il sensore di umidità del suolo (da comprare a parte)

Anche se non è obbligatorio né necessario al suo funzionamento, il perfetto alleato di questo strumento è il sensore di umidità del suolo Gardena, che si acquista separatamente e va a completare l’intero sistema di irrigazione nell’ottica del risparmio idrico. Una volta collegato all’irrigatore questo piccolo ma fondamentale sensore misura costantemente il livello di umidità del suolo in modo da decidere quando e quanto annaffiare, interrompendo ad esempio un eventuale programma in caso di pioggia.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Dove si compra e quanto costa

L’irrigatore smart Gardena è in vendita su Amazon a 78,99 €. Nel momento in cui scriviamo è attiva un’offerta che permette di comprarlo a 67,99 €.

Il sensore di umidità del suolo si compra separatamente e lo trovate sempre su Amazon a 60,90 €.