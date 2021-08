Livella laser a 12 linee con treppiede incluso a metà prezzo

Chi lavora nell’edilizia o chi si appresta a lavori di ristrutturazione fai-da-te potrebbe beneficiare di notevoli vantaggi dall’uso di una livella laser come quella attualmente in sconto a metà prezzo.

Si tratta di una livella di livello professionale capace di proiettare 12 linee laser di colore verde all’interno dell’ambiene in cui viene posizionata. In dotazione è incluso un solido treppiede in alluminio addensato, regolabile a tre diverse altezze, dotato di livella a bolla per metterlo correttamente “in bolla” e attacco standard a vite da 1/4″ che consente di utilizzare la livella anche con altri supporti.

La base della livella può essere ruotata a trecentosessanta gradi in modo da poter adattare la proiezione delle linee in base al contesto e tutto lo strumento resiste sia all’acqua che alla polvere, perciò può essere utilizzato anche all’aperto o negli ambienti di lavoro più ostili. C’è anche un sistema di autolivellamento che notifica un’inclinazione superiore ai 3 gradi tramite lampeggiamento delle linee laser, in modo tale da avvisare tempestivamente se viene urtato il treppiede o una qualsiasi altra condizione dovesse modificare in maniera esagerata la posizione della livella.

Per dare qualche indicazione sulle specifiche di questo prodotto, il sistema di livellamento richiede meno di quattro secondi per poter essere portato a termine, il margine di errore delle linee laser è di ±0,2 mm/m e la loro portata è di 30 metri. Può funzionare in ambienti di lavoro la cui temperatura è compresa tra -10°C e 40°C e l’umidità non è superiore al 90%. L’autonomia della batteria è stimata dalle 3 alle 9 ore in base al numero di linee laser proiettate simultaneamente. La livella laser occupa uno spazio di 22 x 14 x 11 centimetri circa mentre il treppiede, da chiuso, ne occupa uno di 56 x 11 x 9 centimetri. Il peso complessivo di tutta la strumentazione è di circa 2,3 chilogrammi.

Uno strumento di questo tipo è molto utile in svarianti contesti, come ad esempio la riparazione o la ristrutturazione di una pavimentazione, la sistemazione di pannelli, tappezzeria, operazioni di rifinitura di carpenteria, installazioni di pareti divisorie e molto altro ancora. Si può trasportare facilmente e in sicurezza grazie alla custodia in dotazione, che comprende un’imbottitura a parte per la livella.

Se siete interessati all’acquisto, anziché 126,64 euro la comprate in sconto del 54%: il prezzo finale è di 59,49 euro con spedizione gratis dall’Europa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.