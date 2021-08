Il Touch ID di iPhone per Apple è morto (almeno per ora)

Il Touch ID, la funzione che sugli iPhone più vecchi consente di sbloccare il telefono in modo sicuro e comodo, autorizzare acquisti e pagamenti e effettuare l’accesso a numerose app di terze parti premendo il tasto Home con un dito, a quanto pare non è qualcosa che – almeno per ora – tornerà a essere sfruttata.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali Apple ha studiato l’uso del Touch ID integrato nel display ma questa soluzione a quanto pare non si vedrà – almeno a breve – sui futuri iPhone.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima sua newsletter “Power On”, spiegando che Apple preferisce il Face ID. “Apple ha testato il Touch ID integrato nello schermo”, scrive Gruman, “ma quest’anno non lo sfrutterà”. E ancora: “Credo che Apple punti tutti sul Face ID per i telefono top di gamma e l’obiettivo a lungo termine è l’inclusione del Face ID nel display stesso”.

Per gli utenti Apple Watch, Apple ha risolto il problema del mancato riconoscimento del volto con la mascherina predisponendo una funzione che consente di sbloccare l’iPhone anche quando si indossa la mascherina e si ha l’Apple Watch al polso: basta semplicemente sollevare il proprio iPhone per sbloccarlo con uno sguardo. Sblocca con Apple Watch funziona ovviamente se portiamo al polso l’orologio sbloccato e se il proprio iPhone si trova nelle vicinanze. Sblocca con Apple Watch serve ad ogni modo solo a sbloccare l’iPhone: non verifica la nostra identità per consentire di utilizzare Apple Pay, password memorizzate nel Portachiavi o app protette da password. Si può ad ogni modo utilizzare queste funzionalità mentre indossiamo una mascherina, digitando il codice del proprio iPhone o utilizzare il proprio Apple Watch per Apple Pay.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.