Lotta al COVID-19 con la mascherina per microfoni agli eventi pubblici

Parlare a lungo indossando la mascherina (soprattutto se di tipo FFP2) può essere stancante: alla fine il fiato viene a mancare perché si respira sempre la stessa aria consumata. Se siete in gruppo c’è poco da fare, la legge attualmente ci dice che in caso di assembramento va indossata, ma se siete i relatori di un evento all’aperto e state parlando al microfono ad una buona distanza dagli altri partecipanti, potete toglierla mantenendo al contempo alto il livello di sicurezza degli altri relatori. Come? facendo indossare la mascherina al microfono.

Non la vostra, chiaro, ma una di quelle progettate appositamente per questo scopo. Su Amazon sono vendute a pacchi, come la confezione contenente 200 pezzi attualmente proposta a 15,99 euro. Si tratta di cappucci muniti di un elastico all’estremità che consente di adattare la copertura al tipo di microfono utilizzato. Funziona con quasi tutti i microfoni più diffusi in contesti come quello sopradescritto, sia quelli ad esempio con una capsula completamente rotonda, sia con quelli dotati di capsula ovale o rettangolare, in quanto l’elastico consente di regolare automaticamente l’apertura tra una dimensione compresa tra 2 e 7,5 centimetri.

Queste “mascherine per microfoni” sono realizate in tessuto non tessuto di tipo sanitario, quello appunto utilizzato per la produzione delle mascherine chirurgiche. Basta applicarle prima di togliersi la propria mascherina, quindi reindossarla al termine e rimuovere il cappuccio, per passare poi il microfono al relatore successivo, che seguirà a sua volta lo stesso iter. In questo modo non c’è bisogno di igienizzare il microfono garantendo al contempo elevata sicurezza dal punto di vista della trasmissione del virus: le goccioline della propria saliva infatti restano sul cappuccio, che è personale e può essere gettato nella spazzatura al termine del suo utilizzo.

Anche al di fuori del contesto pandemico che stiamo attualmente vivendo, una soluzione di questo genere chiaramente prolunga la durata di vita del microfono, perché lo protegge da sporco e impurità e, in minima parte può essere utile anche dal punto di vista acustico perché riesce ad assorbire parte del rumore generato dal vento.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo il pacco da 200 pezzi è in vendita su Amazon a 15,99 euro.