Nuova truffa su WhatsApp, attenzione al messaggio per scaricare il Green Pass

Le truffe su WhatsApp si moltiplicano di giorno in giorno, alcune diventano in pochissimo tempo virali, raggiungendo migliaia di utenti. Codacons segnala che anche a Como è giunta la truffa sul green pass tramite Whatsapp.

In queste settimane alcuni utenti stanno ricevendo un messaggio: “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che permette di muoversi liberamente in tutto il territorio nazionale senza mascherina”.

La truffa è stata ideata per acquisire dati personali e coordinate bancarie. Infatti, cliccando sul link l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene chiesto di inserire i propri dati bancari/personali con l’obiettivo di usarli fraudolentemente.

“Neanche il tempo di cominciare a familiarizzare con la nuova certificazione digitale che già sono cominciate le truffe-commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli”. Il consiglio è ovviamente quello di non cliccare mai su collegamenti ricevuti tramite WhatsApp che arrivano da sconosciuti. Se siete stati vittima di questa truffa segnalate subito alla polizia postale o alle associazioni di consumatori.

Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, e contiene un QR Code che permette di verificarne autenticità e validità. A questo indirizzo spieghiamo come rendere il Green Pass disponibile su Apple Wallet di iPhone e Apple Watch. A questo indirizzo le indicazioni sullle app gratuite per iPhone e Android che negozianti e altre attività possono usare per verificare i green pass.

Per tutti gli articoli che parlano della pandemia di coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.