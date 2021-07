Le Olimpiadi di Tokyo anche su Prime Video con Discovery+

Amazon Prime Video è la piattaforma streaming di Amazon che offre film, serie TV, e che trasmetterà anche alcune partite della . Grazie ai Prime Video Channel, però, è possibile anche abbonarsi a servizi extra, come ad esempio Discovery+, che permette di guardare anche tutte le olimpiadi di Tokyo.

Abbiamo dedicato uno speciale su come e dove guardare le Olimpiadi di Tokyo in streaming, direttamente a questo indirizzo. L’unico modo per guardarle in Italia senza perdersi nemmeno un evento è Discovery+. Amazon permette di abbonarsi al canale Discovery a 7,99 euro al mese, con il pacchetto Intrattenimento+Sport. Questo pacchetto ì l’unico che offre la possibilità di scegliere la disciplina sportiva da guardare, con un pannello dedicato, che vi trasforma nei registi di questa olimpiade.

Abbonarsi è molto semplice. Chi dispone già di Amazon Prime Video dovrà recarsi direttamente a questa pagina per sottoscrivere l’abbonamento al canale Intrattenimento+Sport di Discovery+. Naturalmente, è possibile disdire in qualsiasi momento, non essendoci alcun vincolo di permanenza. Tanto per essere chiari, è possibile abbonarsi per un mese, giusto il tempo di guardare le Olimpiadi in corso, e disdire senza dover pagare alcuna penale.

Se siete interessati alle Olimpiadi di Tokyo in corso il link da seguire per sapere come guardarle è direttamente questo. Se, invece, siete appassionati di calcio, vi invitiamo a leggere questa guida, dove elenchiamo tutte le piattaforme disponibili per guardare la prossima stagione calcistica, dalla Serie A alla Champions League.