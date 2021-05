M60, il repellente per zanzare ad ultrasuoni in offerta lampo a 10,92 euro

Perché spruzzarvi addosso quegli spray appiccicosi oppure circondarvi di candele alla puzzolente citronella se potete provare ad evitare di farvi pungere dalle zanzare con un sistema meno invasivo? Date un’occhiata all’offerta lampo attualmente attiva su M60, un repellente ad ultrasuoni in vendita a 10,92 euro.

Non ci sono modi migliori per descriverlo che dire ciò che è: un repellente per zanzare ad ultrasuoni. Si tratta di un piccolo dispositivo costruito interamente in plastica ABS, delle dimensioni di poco meno di 9 x 6 x 4 centimetri e abbastanza leggero (pesa intorno ai 40 grammi), che emette un suono inudibile all’orecchio umano ma che teoricamente dovrebbe dissuadere le zanzare dall’avvicinarsi, quindi fatto apposta per tenerle alla larga dal proprio corpo senza per altro ucciderle.

Per riuscire in questo scopo l’azienda l’ha dotato di due caratteristiche estremamente utili. Una è la batteria, che si ricarica completamente in una mezz’ora e promette fino a 150 ore di autonomia con una sola carica. In questo modo non ci sarà bisogno di doverlo spegnere e può funzionare anche per più giorni consecutivi e si potrà così usare perfino di giorno in tutti quegli ambienti in cui le zanzare sembra proprio che non dormano mai. Escursioni in montagna comprese.

L’altra caratteristica che lo rende davvero funzionale risiede nella presenza di un moschettone che permette di indossarlo con molta facilità: l’apertura è ampia e ciò permette di fissarlo alla cinghia di uno zaino, alla cintura dei pantaloni o più semplicemente al lembo di un vestito, eventualmente anche all’elastico del costume da bagno, tenendo però a mente che non è impermeabile, quindi bisogna ricordarsi di sganciarlo prima di tuffarsi.

Se vi interessa sappiate che al momento si può comprare online in offerta lampo: anziché pagarlo 13,44 euro vi verrà a costare 10,92 euro, quindi con un risparmio del 19% rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.