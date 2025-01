Mac mini M4 da 256 GB, primo sconto Amazon e acquisto a rate senza interessi

Pubblicità Il Mac mini in versione base per la prima volta va in sconto su Amazon. Parliamo del Mac mini M4 da 256 GB con 16 GB di RAM che scende, anche se di poco, sotto il prezzo Apple e che per di più qui comprate anche a rate senza interessi e senza garanzie. La caratteristica primaria del nuovo Mac mini di cui abbiamo parlato largamente, è nelle dimensioni. Il case con una pianta da 12,7 cm di lato, è davvero minuscolo collocando il Mac mini di quest’anno in una classe tutta sua. rispetto al modello precedente occupa una superficie ridotta anche se è leggermente più alto. Ma ci sono tantissime altre novità. La configurazione delle porte include nella parte anteriore due porte USB-C compatibili con USB 3 e un jack audio con supporto per cuffie ad alta impedenza. Sul retro, Mac mini con M4 ha tre porte Thunderbolt 4 Mac mini ha di serie una porta Gigabit Ethernet, configurabile con fino a 10Gb Ethernet e una porta HDMI. Supporta nella configurazione base fino a due monitor 6K e fino a un monitor 5K; quello con M4 Pro supporta fino a tre monitor 6K a 60Hz, per un totale di oltre 60 milioni di pixel, un assetto anche questo previsto Ha un processore M4 10+10 core. Il processore ha un neural engine da 16-core, il vero punto di forza in chiave Ai per il Mac mini. I prezzo di ingresso del Mac mini è di 729€, lo stesso che aveva nella sua precedente versione. Qui in sconto lo pagate 707 €. Non è certo un ribasso memorabile ma è sempre meno del prezzo Apple. Ma, come accennato, Amazon vi offre anche l’acquisto in cinque rate senza garanzie da parte vostra. Se per caso foste interessati all’acquisto con questa formula la trovate sotto, dove si legge “Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi” . Oppure procedete fino al carrello e selezionate l’opzione in questo specifico punto del processo di acquisto. Click qui per comprare.

