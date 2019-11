Il MacBook Pro 16″ sarà (forse) annunciato domani

Il MacBook Pro 16, di cui ancora questa mattina ci si chiedeva che fine avesse fatto, sarà annunciato domani. Lo dice il solitamente ben informato Mark Gurman in un Tweet corroborato nella indiscrezione da voci che riferiscono di una presentazione che Apple avrebbe fatto della macchina ad un evento per giornalisti che si è tenuto a New York.

Nel suo Tweet, Gurman, che scrive per l’autorevole Bloomberg, è abbastanza esplicito. Prima afferma che la presentazione sarà fatta questa settimana, successivamente dice che è molto probabile che l’annuncio avverrà domani, mercoledì 13 novembre, il giorno in cui viene tolto l’embargo alle notizie che i giornalisti hanno ricevuto durante l’evento.

Che ci sia stato un evento per presentare il MacBook Pro lo sostiene anche 9to5Mac che nel corso della notte parallelamente pure parlato di un conferenza stampa sotto embargo anche se il sito non era stato in grado di specificare quando la conferenza si sarebbe dovuta tenere.

Only question remaining from multiple folks: is the announcement tomorrow (briefings day) or Wednesday (when review embargoes lift)? Also, 24 hours for a review seems like so little time, so I’d hope the stories are framed as “previews” or “first looks.” — Mark Gurman (@markgurman) November 11, 2019

Ricordiamo che il MacBook 16 dovrebbe essere molto simile ai MacBook 15,4″ che sono in circolazione oggi. Tra le differenze potrebbe esserci uno schermo con bordi più sottili il che ridurrebbe la necessità di creare uno chassis più grande e quindi rendere la macchina comunque non troppo ingombrante. Secondo alcuni analisti il Macbook 16 sarebbe infatti il punto di arrivo finale dei MacBook Pro da 15,4 che sparirebbero dalla circolazione.

Il portatile dovrebbe anche avere una nuova tastiera con meccanismo a forbice e con questo dare il via alla sostituzione su tutta la gamma dello sfortunato meccanismo a farfalla che si è dimostrato inaffidabile e poco gradito ai suoi clienti. Il debutto della macchina è atteso da tempo; una sua immagine è presente in macOS Catalina

Se ci sarà un annuncio della macchina come pare probabile e come sarebbe logico visto che da settimane si sostiene che il portatile è in produzione, questa avverrà con un comunicato stampa. Contemporaneamente potrebbero arrivare i primi “hands on” con le impressioni sul portatile di chi ha avuto modo di fare alcuni test.

Oltre al MacBook 16, Apple potrebbe anche annunciare domani il Mac Pro di cui abbiamo avuto una anteprima lo scorso giugno alla WWDC. In quel momenti venne promesso per l’autunno assieme al Pro Display. Del desktop è apparsa recentemente una immagine nello studio di un Dj, del display invece non ci sono tracce, ma sembra improbabile che Apple annunci il primo senza annunciare anche il secondo.