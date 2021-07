Apple M2 sarà nei MacBook Air colorati del 2022

Per poter mettere le mani sul primo Mac con processore Apple Silicon M2 dovremo aspettare fino al 2022 quando Apple introdurrà i nuovi MacBook Air colorati. È questo quanto indica un leaker ritenuto attendibile perché negli scorsi mesi ha anticipato correttamente l’arrivo del processore Apple Silicon M1 su iPad Pro 2021.

Tutti i primi Mac con Apple Silicon introdotti finora da Apple funzionano grazie al processore M1: tenendo presente l’incredibile rapporto tra prestazioni elevate e consumi di energia contenuti, c’è molta attesa per l’arrivo di nuovi processori progettati da Apple per Mac. Secondo le ultime anticipazioni il prossimo nella tabella di marcia di Apple sarà M1X, una versione più potente che verrà impiegata nei nuovi MacBook Pro 2021, macchine previste in arrivo questo autunno o comunque entro la fine di quest’anno.

Invece di 8 core di calcolo e 7-8 core GPU come M1, che funziona a 15W, il prossimo M1X è atteso con 10-12 core CPU e fino a 16 core GPU, oltre che con un assorbimento superiore, forse a 35W. In ogni caso il leaker Dylandkt non entra nei dettagli tecnici, ma specifica che M1X sarà impiegato da Apple nei Mac professionali, mentre Apple Silicon M2 arriverà entro la prima metà del 2022 debuttando nei MacBook Air del prossimo anno.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air). — Dylan (@dylandkt) July 5, 2021

Secondo quanto emerso in precedenza per queste macchine, Apple sembra adotterà lo stesso approccio già visto per iMac 24” di quest’anno, introducendo molti più colori e tinte tra cui scegliere rispetto a quanto visto finora in questa gamma. Trattandosi dei portatili Apple più economici a listino, risulta sottinteso che Apple Silicon M2 potrebbe affiancare o sostituire l’attuale M1 per le macchine destinate al settore consumer e dai prezzi più abbordabili, mentre per i modelli professionali potrebbe arrivare M2X. Si tratta di una ipotesi formulata in base a tutte le anticipazioni emerse finora, ma occorre anche tener presente che il leaker potrebbe sbagliarsi.

