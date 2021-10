Anche MacBook Air 2022 avrà il notch?

Si dice che i nuovi MacBook Pro 2021 che Apple presenterà tra poche ore avranno il notch nella parte alta dello schermo: la famosa tacca che contraddistingue gli iPhone fin dalla serie X del 2017 finirebbe quindi sui computer portatili di Apple, che vedrebbero così aumentare la porzione di uno schermo che si avvicina sempre di più alle cornici andando a recuperare spazio per la barra di stato e le notifiche a vantaggio di maggiori contenuti sul resto del display.

Questa nuova caratteristica, che fino a questo momento è soltanto vociferata e non confermata da Apple, si dice che debba finire poi anche nella linea MacBook Air 2022 che verrà invece annunciata il prossimo anno. Le indiscrezioni parlano anche di un “aspetto migliorato” per l’intero dispositivo perché pare che Apple stia per eliminare definitivamente l’attuale design affusolato che da sempre contraddistingue questa linea di computer, con una parte posteriore più spessa e una molto affusulata sulla parte frontale. Secondo le voci il prossimo MacBook Air invece avrà un design «molto più rotondo e leggero».

Questo andrebbe di pari passo con quanto si è detto fino ad oggi riguardo la linea Air: Apple pare infatti che stia progettando una versione 2022 molto più sottile e leggera, con cornici praticamente minime rispetto ai computer della gamma attuale. Si dice che monterà uno schermo mini-LED da 13 pollici, la stessa tecnologia che Apple dovrebbe includere sui Pro e di cui, in tal caso, ne sapremo molto di più tra pochissimo, oltre a diverse opzioni di colore e una versione aggiornata del processore M1 della Mela.

Insomma, se è vero che i nuovi MacBook Pro 2021 in arrivo tra poco avranno il notch, allora è molto probabile che lo stesso approccio si rifletterà sui MacBook Air del prossimo anno.

Perciò non fatevi trovare impreparati e seguite la diretta che andrà in onda in streaming sul canale YouTube di Apple a partire dalle ore 19:00 di oggi, lunedì 18 ottobre. E non dimenticate che Macitynet seguirà come sempre l’evento, con la trascrizione in italiano in tempo reale di tutto quel che verrà presentato sul palco di Apple Park. Mettetevi comodi e cliccate qui per entrare nel vivo con noi.