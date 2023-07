MacBook Air da 15″ in sconto su eBay al miglior prezzo

Se cercate il prezzo più basso per il MacBook Air 15, andate su eBay dove oggi trovate questo nuovo modello a 1289€ grazie ad uno sconto proposto da eShopping.

Del MacBook Air con schermo più grande dovreste sapere tutto anche grazie ad una recensione che abbiamo pubblicato poco dopo il lancio.

Dal punto di vista tecnico, del resto, c’è poco da sapere. Internamente è sostanzialmente identico al modello da 13 pollici che si era presentato con schermo leggermente più grande della versione precedente quattro speaker e Spatial Audio, una telecamera full HD 1080 e il connettore MagSafe.

Importante anche il processore M2 CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata e batteria fino a 18 ore, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

La vera novità su cui si concentra anche la nostra recensione è nello schermo Liquid Retina ad alta risoluzione. Si tratta di una componente anche questa molto vicina a quella del modello da 13,4 pollici (500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori) ma con una diagonale effettiva di 15,4″

Grazie allo schermo e alle eccellenti prestazioni del processore M2, questo Mac diventa interessante per un pubblico di creativi, per chi ama vedere contenuti multimediali, per chi gestisce le immagini e per chi in genere preferisce avere una maggior superficie di lavoro.

Il prezzo di 11289 euro invece di 1499€ è lo sconto migliore che abbiamo visto fino ad oggi per la versione da 256 GB. Si tratta di un ribasso da 210 euro pari al 14%

eShopping, è un venditore eccellente, noto per le sue offerte sul mondo Apple da cui si può comprare con fiducia

Click qui per comprare