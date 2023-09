La biografia di Elon Musk firmata Walter Isaacson si preordina su Amazon

L’autore di best seller Walter Isaacson sta per tornare sugli scaffali con la sua ultima fatica: la biografia di Elon Musk tradotta in Italiano esce il 12 settembre e si può preordinare su Amazon al prezzo minimo garantito.

Per realizzarla l’autore che ha già firmato la biografia di Steve Jobs, oltre che di Einstein, Benjamin Franklin ed Henry Kissinger, ha seguito ovunque Musk per due anni, nelle visite alle sue società, partecipando alle sue riunioni, dedicando numerose ore a intervistare familiari, amici, colleghi e anche avversari.

La storia di Elon Musk inizia in Sud Africa dove ai tempi della scuola era bullizzato e picchiato regolarmente, ma le ferite più profonde sono quelle emotive lasciate dal padre. L’imprenditore miliardario che tutti conoscono per aver rivoluzionato i pagamenti digitali con PayPal, le auto con Tesla, le missioni spaziali private con SpaceX e altro ancora, viene descritto come un uomo bambino, duro e vulnerabile allo stesso tempo.

Oltre alla propensione al rischio Elon Musk intraprende i suoi progetti con intensità maniacale, quasi distruttiva ed è soggetto a bruschi sbalzi d’umore, come emerge anche da una sua dichiarazione «Devo allontanare la mia mentalità dalla modalità di crisi, in cui si trova da circa quattordici anni, o forse da quasi tutta la vita». Frase pronunciata mentre in segreto stava per comprare Twitter, l’ultima delle sue operazioni, forse la più controversa.

Nella biografia di Elon Musk il celebre autore e giornalista statunitense di chiede se i demoni che spingono Musk sono necessari per guidare innovazione e progresso.

Il titolo della biografia è semplicemente Elon Musk: il libro uscirà in tutto il mondo il 12 settembre e in contemporanea sarà disponibile anche tradotto in Italiano da Mondadori: su Amazon si può preordinare la versione cartacea con copertina rigida al prezzo minimo garantito di 25,65€ (il prezzo di listino è di 27€): in alternativa è possibile anche preordinare la versione elettronica per Kindle a 16,99€.

