Lo spot Apple mostra i MacBook negli anime, i cartoon giapponesi

Anche se sul coperchio invece del celebre logo Apple è visibile una pera morsicata, un cuore e altri strani simboli che ricordano o richiamano più o meno direttamente la Mela morsicata, tutti i MacBook mostrati negli anime giapponesi sono perfettamente riconoscibili. Il nuovo spot pubblicato da Apple Japan è senza dubbio originale e colpisce nel segno perché mostra numerosi avvistamenti di diversi modelli di generazioni diverse di portatili Apple nei cartoni animati celebri nel Paese del Sol Levante.

Nella maggior parte dei casi i computer portatili mostrati sono perfettamente riconoscibili grazie alle inconfondibili linee pulite e semplici, il colore grigio metallo, la tastiera nera: dettagli di design che agli occhi degli appassionati permettono di riconoscere esattamente il modello di MacBook rappresentato negli anime giapponesi.

In realtà lo spot Apple è costruito assemblando diverse scene tratte da celebri anime, tra cui gli esperti hanno riconosciuto Mr. Osomatsu, New Game!, Keroro Gunsou, Your Name, Weathering With You e altri titoli ancora, come rileva Polygon. La pubblicità Apple dei MacBook negli anime mostra in un colpo solo l’impatto sulla cultura popolare giapponese dei computer portatili di Cupertino, proprio come avviene da anni in celebri produzioni per il piccolo e grande schermo.

Guardando e riguardando il breve collage di anime con protagonisti i MacBook si scoprono dettagli curiosi, tra cui spicca la modifica del logo Apple come accennato in apertura, spesso sostituito da un cuore, da una mela con doppio morso, dal segno di picche con due foglioline, da una mela stilizzata ma senza alcun morso e altri strani simboli ancora. Ma oltre alla galleria di MacBook negli anime giapponesi, nella pubblicità di Apple Japan pubblicata su YouTube una clip mostra anche il protagonista mentre usa un portatile Apple e indossa gli AirPods.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di MacBook e AirPods sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece per tutti gli articoli che parlano di Apple si parte da questa pagina.