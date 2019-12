MacBook Pro 13″ scontato del 16%, risparmiate 350 euro: uno solo disponibile

Dopo diversi giorni di latitanza torna lo sconto sui MacBook Pro 13″ su Amazon. Stiamo parlando dell’ultimo modello che nella sua configurazione da 256 GB con processore da 2,4 GHz viene scontato di 350 euro: 1756 invece che 2099 euro, il prezzo più basso da mesi

La macchina di cui parliamo che viene offerta a prezzo speciale è quella presentata a maggio. Ricordiamo che questi Mac, che hanno preceduto il rinnovo dell’entry level, hanno le stesse specifiche di base dei modelli precedenti, ma sono stati aggiornati con processori molto più veloci. Utilizzano un Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,4GHz con Turbo Boost fino a 4,1GHz. Altra novità la tastiera, migliorata per mitigare le problematiche riscontrate nei modelli di generazione precedente. Qui di seguito la breve scheda sintetica pubblicata da Amazon.

Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione

Spettacolare display Retina con tecnologia True Tone

Touch Bar e Touch ID

Intel Iris Plus Graphics 655

Archiviazione SSD ultraveloce

Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C)

Fino a 10 ore di autonomia

Wi-Fi 802.11ac

Tastiera Apple di ultima generazione

Trackpad Force Touch

Se volete saperne di più, andate sul sito Apple dove troverete ulteriori specifiche tecniche.

Lo da 2099 euro a 1756 sul 256 GB equivale al 16% in meno, uno sconto da “fine serie” che viene attivato solitamente quando la macchina è andata fuori produzione. Qui invece è disponibile per un prodotto che è ancora pienamente in listino e che se va bene si trova con sconti intorno al 6/10%. Lo riceverete prima di Natale e avrete anche la possibilità di restituirlo fino al 31 dicembre. Il problema sta nel fatto che ce n’è uno solo disponibile, anche se altri sono in arrivo. Non è detto che finito questo, gli altri abbiano lo stesso prezzo

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.