Accessibilità, con macOS 10.15.4 si può controllare il puntatore con la testa

Apple ha integrato nella beta 1 di macOS 10.15.4 una funzione di accessibilità che risulterà molto utile per chi non può usare le mani a causa di patologie o disabilità: la possibilità di muovere il cursore con la testa senza l’ausilio delle mani. I movimenti della testa possono essere intercettati semplicemente da una webcam.

La nuova opzione può essere attivata dalla sezione “Accessibilità” nelle Preferenze di Sistema, selezionando nella sezione a sinistra “Controllo puntatore”, poi “Metodi di controllo alternativi”. Opzioni avanzate consentono di muovere il puntatore quando si muove la testa o quando si rivolge lo sguardo verso i bordi dello schermo, scegliere la velocità di movimento, la webcam da usare (quella interna o una esterna) e assegnare un tasto (default F10) per mettere in pausa o riprendere a seguire il movimento.

Nella prima beta di macOS 10.15.4 alcune diciture sono ancora in inglese; con l’arrivo della versione definitiva dell’update, le varie diciture relative all’impostazioni saranno tradotte anche in italiano.

New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503

— Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020