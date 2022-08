Apple ha rimosso la posizione di rete su macOS Ventura

Apple ha rimosso da macOS Ventura la funzionalità che permette di modificare le impostazioni di rete in base alla posizione dell’utente.

Lo riferisce Jason Snell di Six Colors spiegando che la funzionalità presente da sempre su macOS permette di attivare un gruppo di impostazioni specifiche per una porta di rete (la porta Ethernet o per la connessione alla rete wireless), salvando più posizioni di rete e di passare rapidamente dall’una all’altra.

Nel momento in cui scriviamo macOS Ventura è ancora in versione beta e non è da escludere che la funzionalità possa ritornare ma c’è chi ha provato a segnalare l’assenza di questa impostazione come bug e Apple ha replicato spiegando che non si tratta di un errore ma funziona come è stata concepita.

Il funzionamento di questa impostazione nelle attuali versioni di macOS è spiegato da Apple in un documento di supporto tecnico:

Una posizione di rete è un gruppo di impostazioni specifiche per una porta di rete (la porta Ethernet del computer, del modem o per la connessione alla rete wireless). Il menu Posizione nelle preferenze Rete ti consente di salvare più posizioni di rete e di passare rapidamente dall’una all’altra. In molti casi, puoi usare esclusivamente la posizione di default Automatica senza dover configurare altre posizioni. Ad esempio, se usi un computer portatile Mac con una connessione Wi-Fi sia al lavoro che a casa, puoi usare semplicemente la posizione Automatica, e l’impostazione appropriata verrà utilizzata per ciascun luogo. Jason Snell di Six Colors riferisce che il tool a linea di comando networksetup è ad ogni modo ancora presente in macOS Ventura e quindi sviluppatori di terze parti potrebbero realizzare una utility di semplice uso per permettere all’utente di utilizzare ancora le posizioni di rete sul Mac, senza bisogno di impostare manualmente i dati quando l’utente si sposta in una diversa posizione.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.