Scarica Gratis MacX DVD Ripper Pro e salva per sempre i tuoi DVD su Mac e PC

Offerta succosa quella di Digiarty che permette di scaricare gratuitamente il software MacX DVD Ripper Pro, software dal valore commerciale pari a circa 67 dollari. Come fare? è sufficiente collegarsi al seguente link diretto e inserire il proprio indirizzo email nell’apposita casella per ottenere una licenza gratuita ed iniziare ad usare il software in tutta tranquillità.

MacX DVD Ripper Pro è un software specializzato sul DVD-ripping, ovvero la procedura che consente di digitalizzare i filmati contenuti sul disco fisico salvandoli sul proprio computer e smartphone.

Si tratta di uno strumento particolarmente utile per chi desidera avere sempre a disposizione i suoi DVD preferiti, accessibili da qualunque dispositivo, che si tratti di uno smartphone o un computer.

Con la graduale sparizione dei lettori CD e DVD dai computer, uno strumento di questo genere appare estremamente utile per poter avere sempre a portata di click la collezione dei DVD preferiti senza dover dipendere dal supporto fisico.

Inoltre la disponibilità dei contenuti dei DVD direttamente in file digitale garantiscono sempre una completa riproducibilità; lo stesso non si può dire per i supporti fisici, soggetti all’usura del tempo, che rischiano a lungo andare di causare qualche grattacapo anche nel caso in cui si abbia sempre a disposizione un lettore DVD. In definitiva la digitalizzazione della propria libreria di DVD è sempre auspicabile, non solo per ragioni di comodità ma anche di longevità.

MacX DVD Ripper Pro include diverse funzionalità avanzate che lo rendono uno dei migliori software nella sua categoria. Fra queste citiamo:

un’approfondita tecnologia di analisi per il ripping dei DVD;

elevata velocità (esegue il ripping video in soli 5 minuti);

alta qualità audio/video con conversioni super fedeli all’originale;

conversione nei formati video MP4, MOV, AVI, H.264, FLV, e molti altri, per essere poi riprodotti anche su altri dispositivo come iPhone, iPad, Apple TV, Android.

Scaricando gratuitamente MacX DVD Ripper Pro potrete anche partecipare ad un concorso per vincere un proiettore Epson (nello specifico si tratta del modello Epson VS250, del valore di circa 300 euro): se MacX DVD Ripper Pro raggiungerà i sei milioni di download, sarà estratto un fortunato vincitore che potrà portarsi a casa il dispositivo di Epson.

Per scaricare MacX DVD Ripper Pro e vincere il proiettore Epson potete cliccare su questo link diretto.