Mac Mini M4 Pro supporta fino a tre display 6K

Pubblicità

Il Mac mini con chip M4 Pro supporta simul­taneamente fino a tre monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegati via Thunderbolt o HDMI, oppure uno con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegato via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 8K a 60Hz o con risoluzione 4K a 240Hz collegato via Thunderbolt o HDMI.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando che anche il Mac mini con chip M2 Pro supporta tre display ma quest’ultimo permette di gestirne solo due con risoluzione 6K 60Hz e uno con risoluzione 4K 60Hz.

Anche la versione base del Mac mini con chip M4 supporta tre monitor: due con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegati via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 5K a 60Hz collegato via Thunderbolt o con risoluzione 4K a 60Hz collegato via HDMI, e nella configurazione massima no con risoluzione fino a 5K a 60Hz collegato via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 8K a 60Hz o con risoluzione 4K a 240Hz collegato via Thunderbolt o HDMI.

L’uscita video digitale Thunderbolt 4 del Mac mini M4 è DisplayPort 1.4 nativa via USB‑C; quella del Mac mini con chip M4 è DisplayPort 2.1 nativa via USB‑C. L’uscita video per monitor HDMI (sia di M4, sia di M4 Pro) supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60Hz o con risoluzione 4K a 240Hz.

La variante con chip M4 Pro è in grado di gestire tre Pro Display XDR o tre Studio Display; il modello con M4 può pilotare due Pro Display XDR o tre Studio Display.

Ricordiamo che la variante M4 Pro integra tre porte Thunderbolt 5: è il primo Mac a offrire la compatibilità con questa tecnologia; la versione con M4 offre tre porte Thunderbolt 4 e tutti offrono due porte USB-C compatibili con USB 3 (fino a 10 Gbps) sul lato anteriore.