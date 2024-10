GitHub Copilot ora con l’autocompletamento del codice in Xcode

Pubblicità

GitHub Copilot, strumento AI per il coding, è ora disponibile per Xcode (l’ambiente di sviluppo integrato di Apple) in versione public preview.

Lo ha annunciato GitHub spiegando che si tratta di un importante traguardo nella loro continua missione per rendere Copilot uno strumento essenziale per gli sviluppatori su un’ampia varietà di piattaforme.

Questo assistente al coding è basato sull’intelligenza artificiale (IA) e promette di migliorare l’efficienza nelle attività quotidiane di codifica. È possibile iniziare a scrivere e Copilot suggerisce il codice durante la digitazione, tenendo conto di metodi, classi e unit test convertendo le richieste in codice.

Gli sviluppatori che lavorano su Mac possono sfruttare lo strumento di assistenza al coding integrato nell’IDE, utile per stimolare la produttività, accelerare lo sviluppo e migliorare l’esperienza di coding, concentrandosi di più sulla logica e sulla creazione in generale più che su aspetti specifici del coding.

Copilot per Xcode offre il completamento del codice in tempo reale mentre si digita; riconosce il contesto e supporta più linguaggi di programmazione tra quelli tipicamente usati nell’ecosistema Apple, inclusi Swift e Objective-C. È possibile ottenere suggerimenti multipli, filtrare contenuti facendo in modo che il codice rispetti determinati standard anche in termini di sicurezza. Le risposte sono fornite in base a informazioni presenti su repository open source o ricerche web, con suggerimenti in tempo reale per la scrittura di codice, commenti al codice, possibilità di escludere determinati dati dal training.

Per sfruttare questo strumento è ovviamente necessario Xcode, e un abbonamento a Copilot (si può attivare una versione di valutazione, utilizzabile gratuitamente per un periodo). I costi della versione individuale di Copilot (per singoli sviluppatori, freelance, studenti e docenti) sono di 10$ al mese; esistono versioni “Business” (per organizzazioni) ed “Enterprise” con prezzi rispettivamente di. 19$ e 39$ al mese.

