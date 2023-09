MacX MediaTrans gratis per festeggiare l’evento Apple del 12 settembre

Se siete tra i nostri lettori più fedeli allora avrete già letto di MacX MediaTrans, un software di cui abbiamo scritto più volte per via delle sue ottime funzioni di backup, trasferimento dati e della migliore gestione di iPhone e iPad rispetto a iTunes.

Torniamo a parlarvene oggi perché in vista dell’evento Apple che si terrà tra pochi giorni, martedì 12 settembre, l’azienda ha deciso di offrire in omaggio 500 copie al giorno della versione completa a tutti quelli che decideranno di scaricarla da qui.

Perché vi serve MacX MediaTrans adesso

MacX MediaTrans come dicevamo è tra le migliori alternative ad iTunes perché consente di effettuare il backup e gestire i dispositivi Apple con estrema facilità.

Ora che il rilascio degli iPhone 15 è imminente, un programma come questo diventa necessario per chi vuole trasferire tutti i dati del vecchio sul nuovo. Ma anche per chi semplicemente installerà il nuovo aggiornamento di iOS 17 troverà in MacX MediaTrans un valido alleato perché gli consentirà di archiviare su Mac e PC una copia locale di tutti i dati in modo da poterli eventualmente ripristinare in caso di problemi.

Tutte le sue potenzialità

Rispetto a iTunes è migliore anche per il fatto che quest’ultimo spesso si blocca durante il trasferimento dei file, e soprattutto non è in grado di trasferire su iPhone le canzoni che non sono presenti nella libreria; con MacX MediaTrans invece potete trasferire su iPhone e iPad tutti i brani che desiderate, senza dover perdere tempo in conversioni o altro.

Oltre alla musica si può usare per trasferire facilmente foto e video da o verso iPhone/iPad, e ad altissime velocità (100 foto in 4K si spostano in appena 8 secondi), e rende compatibili tutti i formati video convertendoli per i dispositivi Apple indipendentemente dal fatto che abbiano MKV, FLV, WMV o altre estensioni. Stessa cosa per le foto HEIC, che vengono facilmente convertire in JPG.

Con MacX MediaTrans aggiungete, modificate e cancellate playlist, create suonerie per iPhone e tanto altro ancora, decrittando ed esportando perfino gli acquisti fatti su iTunes come appunto musica, video e anche audiolibri.

E per chi è preoccupato per la privacy, può anche proteggere foto e video personali dietro una password.

La promozione

Come dicevamo per festeggiare l’evento Apple Wonderlust del 12 settembre, l’azienda ha deciso di regalare ogni giorno centinaia di copie di MacX MediaTrans.

Si tratta del programma completo, senza limitazioni, a parte il fatto che non potrete aggiornarlo il prossimo anno quando sarà rilasciata la nuova versione.

Così per iPhone 15 e iOS 17, questa versione è più che sufficiente: per ottenerla a costo zero vi basta cliccare qui, inserire la vostra mail nell’apposito box e cliccare su Get Giveaway Version.

Inserite la vostra mail e non una inventata perché sarà lì che poi riceverete sia il link per il download che il codice per l’attivazione.

In alternativa potete approfittare di questo momento per comprare la licenza della versione aggiornabile ogni volta che ci sarà un update, perché è scontata quasi del 90%: invece di 235,95 $ infatti è attivo uno sconto che vi farà risparmiare 208 $, perciò la pagherete soltanto 27,95 $.

In più i 206 $ che già risparmiate vi tornano indietro attraverso quattro programmi che potrete scaricare gratuitamente proprio perché acquirenti della licenza in promozione.

In omaggio otterrete infatti la licenza a vita di DoYourData NTFS for Mac (valore 49$) che abilita la scrittura per le unità NTFS su Mac; la licenza a vita di AirRadar 7 (19,95 $) che facilita la scansione delle reti wireless; l’abbonamento semestrale di AWZ Anyporter (77,5 $) per modificare la propria posizione GPS in un click, e quello di MacBooster 8.2.0 (59,99 $), una buona soluzione per pulire e velocizzare il Mac.