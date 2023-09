Come segnalare a Apple problemi con app sull’App Store

Avete acquistato un’app e non fa quello che dice? Vi siete resi conto che l’app è in qualche modo potenzialmente dannosa? Consente di diffondere truffe? L’app presenta inconvenienti che neanche i revisori di Apple hanno notato? Come si fa a segnalare eventuali problemi?

Nei “Termini e condizioni dei Servizi Multimediali Apple” (il contratt tra Apple e l’utente) per l’uso di servizi come l’App Store, c’è una sezione che fa riferimento a “pagamenti, imposte e rimborsi” e, tra le varie righe, si legge: “I prezzi dei Contenuti possono variare in ogni momento. Qualora problemi tecnici impediscano o ritardino irragionevolmente la consegna dei Contenuti, il Suo esclusivo e unico rimedio è la riconsegna del relativo Contenuto (se possibile) o il rimborso del prezzo pagato. Di tanto in tanto, Apple potrà sospendere o annullare un pagamento, oppure rigettare una richiesta di rimborso, qualora noi individuassimo prove di truffa, abusi o altro comportamento illecito o comunque manipolatorio che permetta ad Apple di avanzare una contestazione”.

E ancora: “Diritto di recesso: se decide di annullare il Suo ordine, può farlo entro 14 giorni dal ricevimento della Sua ricevuta senza fornire alcuna motivazione”.

Apple spiega che l’utente che vuole annullare il Suo ordine, “deve informarci della Sua decisione. Per garantire l’elaborazione immediata, suggeriamo di utilizzare il link Segnala un Problema per annullare tutti gli articoli, con l’eccezione di “Completa la mia stagione”, che possono essere annullati contattando il supporto iTunes. I servizi in abbonamento possono essere annullati solo in seguito all’abbonamento iniziale e non con ogni rinnovo automatico. Lei ha inoltre il diritto di informarci utilizzando il modello di recesso che segue o qualsiasi altra esplicita dichiarazione. Se utilizza il link Segnala un Problema, Le confermeremo la ricezione del Suo recesso tempestivamente”.

Se individuate app che non fanno quello che dicono di fare, è possibile segnalare il problema a questo indirizzo. Collegandosi all’indirizzo in questione (dopo avere indicato le proprie credenziali), appare l’elenco degli ultimi download, ordinati per data (dal più recente al meno recente).

Selezionando il campo “Come possiamo aiutarti?”, è possibile specificare il tipo di problema: “Richiesta rimborso“, “Segnalare un problema di qualità“, “Segnalare una truffa o una frode“, “Segnalare contenuti offensivi, illegali o violenti“.

Selezionata l’app o il servizio per il quale vogliamo avviare una segnalazione, bisogna scegliere “Avanti”, descrivere il problema, e specificare la richiesta.

Alternativa

In alternativa al metodo visto sopra, un diverso modo per segnalare un problema è aprire l’app App Store su iPhone o iPad, scegliere “App”, scorrere in basso fino a trovare – nella sezione link veloci – “Segnala un problema”, accedere con il proprio ID Apple, e specificare l’inconveniente e la richiesta.

Come verificare lo stato delle richieste

Dopo aver segnalato un inconveniente, è possibile monitorare lo stato del reclamo da questo indirizzo ddopo avere eseguito il login con l’ID e la password dell’ID Apple, selezionando la voce “Controlla lo stato delle richieste”. La risposta arriva tipicamente entro un massimo di 48 ore (per casi complessi potrebbe essere necessario più tempo).

