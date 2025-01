MapFour al CES 2025, Engwe fa trapelare il futuro delle sue e-bike per la città

Pubblicità

Arriveranno solo a Febbraio e possiamo intuirne la forma solo attraverso una silhouette, le nuove bici per la città della cinese Engwe con tante novità tecnologiche e tecniche che corrispondono alla serie Mapfour dedicata a chi attraversa la città: non a caso lo slogan di lancio è “Making commuting more efficient“.

Si tratta di linea di alto livello tecnico ma con prezzi accessibili per pendolari che, l’avrete indovinato, mette al primo posto la sostenibilità ma pure la ricercatezza dei materiali e la sicurezza. Mapfour si concentra su telai in fibra di carbonio, design che privilegia la leggerezza, la lunga durata delle batterie, le prestazioni di livello e la ricarica rapida.

Le bici della serie MapFour saranno dotate di un telaio in fibra di carbonio che permetterà di mantenere pesi ridotti, facilità di spostamento (e di sollevamento) nelle strade cittadine e comodità nel parcheggio. Engwe fa riferimento a Trek e Specialized specificando che il telaio sarà fornito da Toray Group con lo stampaggio di un design monoscocca esclusivo.

Grazie a batterie ad alta capacità sarà possibile percorrere un elevato numero di chilometri sia nei trasferimenti giornalieri che in brevi viaggi e la velocità di ricarica elevata che si basa sugli 8 Ampere permette di avere una batteria sempre pronta anche per gli stili di vita più frenetici. Infine la potenza elevata che è una caratteristica distintiva dei modelli più recenti sarà anche qui parte delle prestazioni grazie a motori di ultima generazione.

Il primo modello della serie MapFour sarà rilasciato a metà febbraio e vedremo in quei giorni come la silouhette potrà trasformarsi in una bici in grado di accontentare i pendolari più esigenti.

Nel 2024, ENGWE ha rilasciato tanti modello originali come le M20.2.0 che ricordano le moto d’epoca, i modelli versatili Engine Pro 2.0; e le bici per i commuter come P275 e P20 per commuters con “catena” in fibra di carbonio che abbiamo provato su queste pagine. ENGWE ha presentato di recente anche il modello LE20 cargo pensata per trasportare la spesa e i bimbi.