MARK di ProGlove è uno scanner da polso piccolo e leggero con Bluetooth

Semplice come indossare un guanto. Lo scanner intelligente MARK di ProGlove, distribuito da Bancolini Symbol, è uno di quei dispositivi intelligenti che semplifica la vita di coloro che operano in contesti in cui si ha la necessità di rilevare codici a barre in modo rapido e sicuro: magazzini, distribuzione, produzione e logistica in piccola e grande scala.

Lo scanner indossabile permette infatti all’operatore di lavorare in mobilità a mani libere, in modo efficiente e sicuro grazie ad un raggio di scansione che può andare da 10 fino a 150 cm (da 10 a 50 cm nella versione MARK One S; da 30 a 150 cm nella versione MARK 2).

Il dispositivo è presentato come in grado di aumentare l’efficienza negli ambienti di produzione e nei magazzini, “consentendo un risparmio di 4 secondi a scansione”, segnalata da feedback ottici, tattili e sonori. A detta del produttore le batterie durano per tutto un turno di lavoro e anche oltre.

Il guanto trasmette i dati al punto d‘accesso ad una frequenza di 868/915 MHz e, nella versione MARK 2, anche attraverso una connessione di tipo Bluetooth Low Energy (BLE).

I campi di applicazione del device sono numerosi: in entrata e uscita della merce, nel trasporto dei materiali, nelle attività di picking, in postazioni di lavoro per il controllo qualità, in operazioni di imballaggio, ecc.

Lo scanner integra un caricatore ad incastro e può essere montato secondo diverse modalità, anche a muro.

Per maggiori informazioni sul prodotto e sulle possibilità di integrazione in un flusso di lavoro complesso vi rimandiamo al sito del distributore: Bancolini.