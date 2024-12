Con iOS 18.3 iPhone gestisce i robot aspirapolvere Matter

Pubblicità

Come anticipato Apple non riuscirà a mantenere la promessa fatta alla WWDC entro quest’anno, ma l’atteso supporto Matter per i robot aspirapolvere è implementato in HomeKit e nell’app Casa nella prima versione beta di iOS 18.3, quindi non bisognerà aspettare poi molto.

Ricordiamo che annunciando iOS 18 durante la conferenza degli sviluppatori WWDC 2024 svoltasi a giugno, Apple aveva anticipato che l’app Casa avrebbe supportato le funzioni principali dei robot aspirapolvere Matter entro quest’anno.

Manca poco a fine anno, ed è improbabile che iOS 18.3 arriverà alla fine del 2024 ma l’update arriverà con ogni probabilità a gennaio.

Quando Apple rilascerà queste funzioni, gli utenti di iPhone che possiedono robot aspirapolvere compatibili Matter potranno inserirli nei dispositivi HomeKit. A partire da questo punto, dai dispositivi e computer Apple, sarà possibile consultare e gestire le funzioni principali, come le funzioni di aspirazione, lo straccio, il controllo dell’alimentazione, carica residua della batteria, modalità di pulizia e così via.

Sarà anche possibile sfruttare i comandi vocali, per esempio per chiedere a Siri di avviare il ciclo di pulizia dell’intera casa, oppure di pulire solamente una stanza specifica, programmare routine e scenari e altro ancora. In pratica con in iOS 18.3 per poter gestire i robot aspirapolvere servirà l’app Casa integrata, ma lo standard sottostante, di fatto, si basa su Matter.

Serve quindi un robot aspirapolvere compatibile con lo standard Matter, come ad esempio lo SwitchBot K10+. Da tenere presente che alcuni modelli di aspirapolvere lavapavimenti sono compatibili direttamente con Matter in Wi-Fi, mentre altri (come il K10+) richiedono lo SwitchBot Hub 2/Hub Mini Matter.

Ricordiamo che lo standard Matter 1.4 è già stato definito ma per i primi dispositivi compatibili bisognerà attendere. Per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet