Mascherine chirurgiche, FFP2, termometri ed altri prodotti per il ritorno al lavoro

Disponibile una nuova sezione su Gearbest dedicata al ritorno al lavoro: all’interno della sezione è possibile navigare ed acquistare dispositivi utili per poter ritornare in ufficio o sul luogo di lavoro rispettando le regole imposte dal Governo e in tutta sicurezza.

Clicca qui per visualizzare tutte le offerte disponibili.

Lo strumento principale è sicuramente al mascherina, che ormai su Gearbest è possibile acquistare a prezzi particolarmente concorrenziali, in alcuni casi inferiore ai 0,50 centesimi imposti per le mascherine chirurgiche sul mercato italiano. Qui di seguito alcune offerte interessanti.

50 mascherine chirurgiche – 24 euro

50 mascherine per bambini – 33 euro

100 mascherine chirurgiche – 46 euro

Più elevati i prezzi per le mascherine KN95, KF94, N95 (equivalenti FFP2) e PM2.5, ma sempre vantaggiosi, soprattutto nel caso in cui si scelgano prodotti disponibili nei magazzini cinesi; un po’ più elevato il prezzo per spedizioni da magazzini europei, ma in questo caso si guadagna in tempi di attesa. Ecco alcune proposte.

10 mascherine N95 con spedizione dall’Europa – 37 euro

10 mascherine KF94 con spedizione dall’Europa – 27 euro

Mascherina Xiaomi con filtro ricaricabile – 33 euro.

Oltre alle mascherine sono disponibili offerte dedicate ai termometri senza contatto, prodotti per la disinfezione (come lampade UV o gel germicida) occhiali e visiere in plastica, guanti monouso e saturimetri.

Termometro digitale senza contatto – 37 euro

Scatola germicida UV – 27 euro

Saturimetro – 18 euro

Infine sono disponibili offerte su una vasta gamma di altri prodotti che possono comunque essere utili per esigenze di lavoro, come biciclette e scooter elettrici, e smartwatch.

Scooter elettrico 300 w – 362 euro

Ticwris GTS smartwatch – 25 euro

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Clicca qui per visualizzare tutte le offerte disponibili.