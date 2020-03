Mascherine di protezione: tornano disponibili online, anche con spedizione dall’Europa

Disponibili online diverse tipologie di mascherine di protezione, per lungo tempo scomparse dagli e-commerce online.

A spingere sull’acceleratore è Gearbest sul suo shop dedicato sul quale ha realizzato una pagina dedicata all’emergenza Coronavirus che fra gli altri prodotti include anche un buon numero di mascherine, alcune con spedizione rapida dall’Europa.

Ne negozio online di Gearbest sono disponibili diverse tipologie di mascherine, si tratta in alcuni casi anche di mascherine certificate KN95 o KF94, gli standard asiatici equivalente all’Europeo FFP2, dotate quindi filtro apposito PM 2.5, ovvero in grado di trattenere polveri sottili pm 2.5.

Disponibili anche mascherine chirurgiche a tre strati, più leggere e caratterizzate da una capacità filtrante meno efficace, ma ovviamente anche meno costose.

In tutti i casi si tratta di mascherine usa e getta, non possono essere lavate e riutilizzate una volta indossate.

In alcuni casi la spedizione è dai magazzini europei, quindi più rapida con consegna in pochi giorni, ma in questi casi il prodotto risulta più costoso; in altri casi si tratta di prodotti spediti dalla Cina, con spedizione più lunga e prezzo più equilibrato. Consigliamo di verificare prima dell’acquisto.

Ecco qui di seguito i link per alcuni dei prodotti disponibili:

Per l’intera offerta consigliamo di consultare questo link diretto alla pagina Gearbest dedicata all’emergenza coronavirus.