Masterizzatore CD/DVD in alluminio in offerta a 15,99 euro

Chi cerca un masterizzatore CD/DVD esterno di buona qualità e che si sposa esteticamente con i computer Apple, può approfittare dell’attuale offerta attiva su quello di iClever, in sconto a 15,99 euro. Si tratta di una valida soluzione per lettura e scrittura di dati su CD e DVD per qualsiasi MacBook e computer dove il lettore ottico è guasto o del tutto assente.

Supporta la lettura di CD, VCD, SVCD, CD-R, CD-RW, DVD-R / DVD-RW e la masterizzazione di CD-RW, CD + RW, DVD-RW, DVD + RW, si collega tramite USB ed è esteticamente in linea con il look dei computer Apple principalmente per il design minimal e lineare, oltre che per lo chassis, in alluminio anodizzato.

A basso consumo energetico, non ha bisogno di alcun alimentatore esterno per funzionare ed è sottile solo 2,6 centimetri (misura poi 17 x 17 centimetri) per un peso complessivo di 340 grammi, che lo rende tra le soluzioni più leggere e tascabili in commercio. Supporta la velocità di trasferimento dati USB 3.0 ed è compatibile con Windows, Linux e Mac, supportando ogni PC, ultrabook e netbook.

Velocità di lettura CD a 24x e DVD a 8x, è in vendita su Amazon al prezzo di 22 euro ma inserendo il codice 4EA2CFLQ lo pagate soltanto 15,99 euro.