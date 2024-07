Matter Casting su Fire TV e Echo show 15, come gestirla con iPhone, iPad e Android

Pubblicità

Presentata lo scorso gennaio al CES di Las Vegas, la funzionalità Matter Casting è ora ufficialmente disponibile sui dispositivi compatibili con Fire TV di tutto il mondo, incluse le Smart TV di Panasonic con Fire TV integrata. Funziona ovviamente anche nel nostro paese pure su Echo Show 15 che integra di fatto le capacità Fire TV.

Il protocollo di trasmissione video è parte delle specifiche di Matter e si pone l’obiettivo di unificare l’esperienza di varie piattaforme che sono in concorrenza tra loro come Airplay Video e Chrome cast: funziona in generale con una prima associazione attraverso un codice QR o un indirizzo web e poi il dispositivo sorgente può inviare contenuti multimediali (compreso lo streaming di video, musica, o altre forme di media) al dispositivo di riproduzione utilizzando il protocollo Matter.

Con Matter Casting da oggi gli utenti possono trasmettere facilmente i contenuti direttamente dall’app Prime Video dei dispositivi iOS (iPhone e iPad) e Android ai dispositivi Fire TV compatibili e iniziare o continuare a guardare un film o navigare alla ricerca del loro programma preferito.

Matter Casting supporta la comunicazione da app ad app: è il proprio telefono a controllare direttamente l’app sulla TV.

Come si utilizza Matter Casting

Occorre assicurarsi che la tua Fire TV o dispositivo compatibile sia aggiornati all’ultima versione del software, cliccando su Impostazioni > La mia Fire TV (o Dispositivo e Software) > Informazioni > Verifica la presenza di aggiornamenti di sistema.

Usare Matter Casting per riprodurre e trasmettere nuovi contenuti

Aprire l’app Prime Video sul proprio dispositivo iOS o Android.

Trovare il programma o il film che si vuol guardare sull’app Prime Video.

Cercare l’icona di trasmissione e selezionre il proprio dispositivo Fire TV.

Si Inizierà a vedere il contenuto selezionato sulla tua Fire TV, ma sarà possibile continuare a usare il proprio smartphone o il dispositivo per altre attività (ad esempio navigare in Internet, controllare la casella di posta, e così via).

Gestire il contenuto che è già in riproduzione direttamente dal proprio smartphone

Mentre è in corso la trasmissione sulla Fire TV, tramite l’app, è possibile mandare avanti o indietro ciò che si sya guardando.

E possibile anche cambiare programma o film dal proprio telefono, scegliendo qualcos’altro da guardare.

Se un contenuto è già in riproduzione sulla propria TV, e possibile cliccare su “trasmetti” e controllarne lo stato.

Se si sta trasmettendo un film e lo si sta guardando con gli amici o con la famiglia, anche se ci si dovesse allontanare, il film continuerà ad essere trasmesso.

Qui sotto tutti i modelli Fire TV attualmente in commercio su Amazon

