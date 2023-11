MEATER 2 Plus raddoppia le prestazioni del termometro per la cottura perfetta

Griglia diretta con la nuova versione del termometro per la cottura wireless di Meater: Meater 2 Plus porta l’esperienza in cucina a nuovi livelli con la certezza di raggiungere sempre il migliore risultato grazie al rilievo della temperatura perfetta.

MEATER 2 Plus utilizza la tecnologia multisensore Smart Temp rilevando la temperatura reale della tua carne, del pesce e di qualsiasi cibo in cui i dati esatti di cottura sono fondamentali per la riuscita del piatto.

La sonda trasmette i suoi dati allo smartphone e mediante avvisi viene segnalato quando togliere la carne dal fuoco, quanto tempo deve riposare e quando è il momento di mangiare. Gli avvisi personalizzati possono essere impostati in base alla temperatura interna e ambientale o al tempo per personalizzare completamente la propria esperienza culinaria.

La prima ricarica dura due e poi una ricarica breve di 15 minuti permette una durata di 12 ore, una velocissima di 5 minuti permette di cuocere un piatto per due ore. Alla fine dell’utilizzazione può essere comodamente lavato in lavastoviglie.

La precisione di rilevamento è certificata (con tanto di attestato figlio di una calibrazione a 3 punti in laboratorio e una precisione finale di ±0,3°C; i dati vengono trasmessi con una tecnologia Bluetooth 5.2 PHY codificato.

Il design Flame Guard aumenta la temperatura ambiente massima fino a 500°C, consentendoti di grigliare a fiamma libera, friggere e rosolare a fuoco alto in modo da poter cucinare a proprio piacimento.

Specifiche della sonda

Costruita in acciaio inossidabile

5 sensori interni e 1 sensore ambientale

Tempereraturaa interna massima limite di 105°C

la temperatura ambiente massima è stata innalzata al limite di 500°C

Precisione: ±0,3°C

Trasmissione dati codificata Bluetooth 5.2

Diametro 5mm

Design elegante e sottile

Specifiche del caricabatterie

Bluetooth 5.2 a larga portata

Bluetooth 5.2 a larga portata Design ad alta efficienza energetica: 1 batteria AAA (inclusa) utilizzabile per 2 anni con utilizzo medio di una bistecca a settimana

Ricarica rapida: carica la sonda per 5 minuti e durerà 2 ore di cottura

Packaging in bambù naturale e sostenibile

Magneti fissati sul retro per aderire alle superfici metalliche con un esclusivo piedino in gomma per evitare scivolamenti

Requisiti dell’app

iOS versione 14 e successive

versione 14 e successive Android, versione 8.0 e successive

Specifiche della trasmissione dati

Cottura all’aria aperta, visuale diretta: 750 m

Ostacoli leggeri (1 legno/cartongesso, vetrate, forno, cucina all’aperto, ecc.): 75 m

Utilizzando WiFi MEATER Link e Cloud: PORTATA INFINITA (è necessario disporre di un telefono/tablet aggiuntivo con connettività Internet)

Meater 2 Plus si può acquistare presso il sito del produttore a 129 € e tutta la gamma Meater è disponibile anche su Amazon.