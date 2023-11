Non ci sarà mai un iMac 27″ con chip Apple Silicon

Un iMac 27″ con chip Apple Silicon? Non arriverà mai. A dichiararlo è stato un portavoce di Apple ai redattori di varie testate statunitensi (tra queste The Verge e TechCrunch) dopo il rilascio dei nuovi iMac con chip M3.

Il primo iMac 27″ è stato presentato nell’ottobre del 2009; Apple ha aggiornato l’all-in-one con display più grande per anni, fino al rilascio del Mac Studio e dello Studio Display nel marzo 2020.

Che Apple non avesse più intenzione di presentare un iMac con schermo più grande del 24″ si era intuito ma ora c’è la conferma ufficiale, lasciando a bocca asciutta chi ancora sperava di poter vedere un giorno un iMac con CPU Apple Silicon e display da 27″.

Attenzione però: Apple dice che non ci sarà un iMac da 27″ ma non è da escludere in futuro l’arrivo di all-on-one con schermi più grandi. Nei mesi passati sono circolate voci di un possibile iMac con display da 32″.

Attualmente chi vuole Mac e monitor Apple di grandi dimensioni, può scegliere un Mac mini configurabile fino a CPU 10-core con 6 performance core e 4 efficiency core, oppure un Mac Studio (configurabile anche con M2 Ultra, CPU 24 core, GPU 60-core) e uno Studio Display da 27″.

I 24″ dell’iMac possono essere sufficienti per molti e la risoluzione Retina 4,5K dell’all-in-one con è di tutto rispetto (4480×2520 a 218 pixel per pollice). Sul versante chip, l’utente può selezionare l’iMac M3 con CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, e GPU 8‑core, oppure nella variante con GPU 10-core. Sulle generazioni Intel si poteva scegliere tra Core i5 o i7 a seconda delle esigenze e del budget; manca – almeno per ora – un iMac 24″ con M3 Pro.

