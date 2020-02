MECOOL KM1, il box TV Android con 4K e controllo vocale

E’ il momento giusto per modernizzare il proprio televisore con la tecnologia di ultima generazione. Come dite? No, non serve sostituirlo: basta che acquistiate MECOOL KM1, una soluzione compatibile con qualsiasi TV e al momento disponibile al preordine su Gearbest.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, questo dispositivo monta un processore quad-core Amlogic S905X3 affiancato da GPU Mali-G31 e 4 GB di RAM, con 64 GB di capacità per l’archiviazione dei file. Il sistema operativo è Android nella versione 9.0 Pie, con tecnologia Bluetooth 4.2 per la connettività wireless.

Particolare di questo modello è la presenza di un telecomando per il controllo remoto del box TV sul quale sono presenti i pulsanti rapidi per accedere a YouTube, Amazon Prime Video e Google Play con un click.

E’ integrato anche un microfono per controllare le varie funzioni del televisore tramite comandi vocali: basta schiacciare il relativo pulsante, lanciare il comando (ad esempio “Riproduci…”) e rilasciarlo al termine. Come spiegato nella scheda prodotto, sono attualmente supportate più di 24 lingue e tra queste l’italiano è già incluso.

Riguardo le prestazioni, supporta fino alla riproduzione dei video in 4K a 3.840 x 2.160 pixel @ 60 fps, tecnologia HDR inclusa. E’ anche possibile trasmettere i contenuti in streaming dallo smartphone o dal tablet direttamente sul TV al quale è collegato questo box TV. In alternativa è presente una presa USB 3.0 alla quale si possono collegare chiavette e hard disk. Per funzionare è sufficiente collegarlo alla TV, alimentarlo e connetterlo alla rete WiFi di casa.

Se siete interessati all’acquisto, MECOOL KM1 è al momento disponibile al preordine su GearBest a poco più di 74 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.