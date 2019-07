Le Memoji Apple per festeggiare la vittoria USA nei mondiali di calcio femminile

Apple celebra le campionesse della nazionale a stelle e strisce che hanno bissato il titolo iridato del 2015. Si tratta del 4° titolo in 8 edizioni nelle quali hanno centrato anche un secondo e tre terzi posti. La conferma, se ce ne fosse della potenza indiscussa del calcio femminile statunitense.

Per l’occasione Apple ha rinnovato la sua homepage con delle Memoj visibili appena si accede a www.apple.com che sono un omaggio alla squadra statunitense e il semplice messaggio “Job well done” per l’ottimo lavoro svolto.

Nei giorni passati non sono mancati gli scontri con Trump che aveva polemizzato con la co-capitana Megan Rapinoe, accusata di aver espresso la propria opinione contro la Casa Bianca durante i Mondiali. Trump non aveva criticato Rapinoe perché non ha mai cantato l’inno nazionale prima delle partite, in segno di protesta. Rapinoe, omosessuale, è è da sempre impegnata nelle battaglie civili, lontanissima dalle idee del Presidente USA.

Prima dei quarti di finale, Rapinoe aveva detto di non volere andare alla Casa Bianca, in caso di vittoria; in genere, infatti, i campioni del mondo dello sport sono invitati dal presidente USA per celebrare i loro successi.

“Sono un grande appassionato di calcio femminile e della squadra americana, ma Megan dovrebbe vincere prima di parlare! Finisci il lavoro! Non abbiamo ancora invitato Megan o la squadra, ma ora invito la squadra, che vinca o perda. Megan non dovrebbe mai mancare di rispetto al nostro Paese, alla Casa Bianca, alla nostra bandiera, specialmente da quando così tanto è stato fatto per lei e la squadra. Sii orgogliosa della bandiera che porti. Gli Stati Uniti stanno andando alla grande!” aveva scritto Trump su Twitter.

Poco dopo il fischio finale è arrivato il tweet di congratulazioni della first lady Melania, ritwittato dall’account della Casa Bianca; poi, è arrivato anche il tweet di Trump, che ha scritto che l’America “è orgogliosa di tutte voi”.