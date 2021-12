Apple tenta di tenersi stretti i dipendenti con bonus fino a 180 mila dollari

Assumere nuovi dipendenti per Apple non è certamente difficile, ma tenersi stretti i collaboratori di lunga data, specialmente quelli più abili, potrebbe essere più difficoltoso. Per riuscire nell’impresa, Apple mette mano al portafoglio.

Secondo un rapporto di Bloomberg, sembra che nel tentativo di impedire ai suoi migliori dipendenti di lasciare l’azienda per approdare verso lidi più redditizi, Apple stia offrendo enormi bonus.

Il rapporto afferma che la società di Cupertino sta cercando di impedire ai suoi abili ingegneri e programmatori di lasciare l’azienda e apparentemente offre bonus che vanno da 50.000 a 180.000 dollari per la loro permanenza. Tuttavia, questi bonus non si presentano sotto forma di denaro, ma piuttosto come quote di azioni vincolate che maturano su un periodo di quattro anni.

Ciò significa che, affinché questi dipendenti possano veramente trarre vantaggio da questi bonus, dovranno rimanere con l’azienda se sperano di incassare qualcosa. Secondo quanto riferito, questi bonus non fanno parte dei soliti pacchetti di compensazione che Apple paga ai suoi dipendenti, il che significa che sono bonus aggiuntivi che hanno lo scopo di fungere da incentivi.

Come ricorda anche ubergizmo, le aziende che si appropriano reciprocamente dei talenti non sono una novità, e già in passato alcuni concorrenti Apple sono riusciti ad assumere dipendenti dell’azienda; allo stesso tempo, però, non sono mancati casi contrari, in cui è stata proprio Apple a convincere i dipendenti di altre aziende a salire a bordo della propria nave. Insomma, una scambio di dipendenti nel mondo delle società di oggi sembra la norma, ma chissà che i nuovi incentivi Apple riescano a convincere i più a rimanere in casa propria.